To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!

Με τον φόβο ενός λύκου ζουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες κάτοικοι και τουρίστες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το άγριό ζώο κάνει συχνά την εμφάνισή του στην περιοχή ενώ πριν από λίγες ημέρες επιτέθηκε και τραυμάτισε κοριτσάκι στην παραλία. Η ανταποκρίτρια του Star Λευκη Γεωργάκη εξασφάλισε βίντεο και φωτογραφίες.

Οι πληγές στο σώμα του μόλις 5 ετών κοριτσιού είναι ανατριχιαστικές. Είναι οι νυχιές που χάραξε στο κορμάκι του ο λύκος που του επιτέθηκε σε παραλία του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική.

Τα τραύματα στην 5χρονη από την επίθεση λύκου

Στο βίντεο φαίνεται μάλιστα την ώρα που αποχωρεί από το σημείο.

Το κοριτσάκι που είναι από τη Σερβία διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής. Βγήκε λίγο πριν τις 8 το πρωί για να παίξει στην παραλία όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση από το ζώο.

Ο λύκος που επιτέθηκε στην 5χρονη στην παραλία



Χαλκιδική: Η μητέρα και ένας περαστικός έσωσαν το παιδί από τα δόντια του λύκου

Η μητέρα του παιδιού που ήταν ακριβώς δίπλα έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άντρα που άρχισε να πετα πέτρες προς το ζώο, κατάφερε να σώσει τη μικρούλα από τα δόντια του λύκου!

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ευτυχώς είναι καλά, πήρε εξιτήριο και αναχώρησε μαζί με τους γονείς για την πατρίδα του .

«Έχουμε σύσκεψη το απόγευμα να δούμε τι θα κάνουμε» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Μαλλίνης , ο οποίος μίλησε για παγίδευση του λύκου και εφαρμογή ευθανασίας,

Χαλκιδική: Ο λύκος κάνει βόλτες σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που εξασφάλισε το Star, χθες το βράδυ ο λύκος εμφανίστηκε σε άλλη παραλία, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης. Εκεί είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην αρχή του μήνα.

Ο λύκος σε διαφορετική παραλία της Χαλκιδικής

Επίθεση του λύκου και σε σκυλάκι που είχε βγάλει βόλτα 22χρονη

Η πρώτη επίθεση του λύκου έγινε την 1η Σεπτεμβρίου όταν επιχείρησε να επιτεθεί στο σκύλο που είχε βγάλει βόλτα ή 22χρονη Μαρία Ρουβενικιώτη.

«Βγήκα βόλτα και ακολουθούσε, ήθελε να φάει τον Σνούπι. Έτρεξα κάποιο παιδιά στην παραλία, έβαλαν τις φωνές και ήρθε η μητέρα μου και μας πήρε με το μηχανάκι» δηλώνεθι με αγκαλιά το σκυλάκι της που κινδύνευσε η Μαρία Ρουβενικιώτη.

Η Μαρία Ρουβενικιώτη μιλά στο Star για την επίθεση του λύκου στο σκυλάκι της



Από τις φωτογραφίες και τα βίντεο οι αρμόδιοι από την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ συμπεραίνουν ότι πρόκειται για το ίδιο ζώο .

Όπως δήλωσε ο Ιάσονας Μπαντής, υπεύθυνος τύπου της οργάνωσης «Καλλιστώ», το νεαρό ζώο φαίνεται να το έχουν απομακρύνει και για αυτό περιφέρεται μόνο του και είναι επικίνδυνο.

