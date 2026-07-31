Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία

«Τα κάψατε όλα!», έγραψε αγανακτισμένη

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Ζαρίφη εξέφρασε την οργή και θλίψη της για τις πυρκαγιές στη Βοιωτία, την πατρίδα της.
  • Δημοσίευσε εικόνες από την καταστροφή, αναφέροντας ότι κάηκαν σπίτια και ελαιώνες.
  • Αναφέρθηκε σε πιθανό εμπρησμό, με τρεις εστίες φωτιάς να εκδηλώνονται ταυτόχρονα.
  • Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της 31 Ιουλίου, με θυελλώδεις ανέμους να δυσκολεύουν την κατάσβεση.
  • Εστάλησαν μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112 για κατοίκους περιοχών που απειλούνταν.

Την οργή και τη βαθιά της θλίψη για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Βοιωτία, αφού μεγάλωσε στη Θήβα, εξέφρασε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, βλέποντας τις δραματικές εικόνες από την ιδιαίτερη πατρίδα της, δημοσίευσε πλάνο από την τηλεοπτική κάλυψη, σχολιάζοντας εμφανώς φορτισμένη πως έκαψαν τα πάντα κι έκαναν κάρβουνο όλα τα αρβανιτοχώρια.

Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία

Σε μεταγενέστερα insta stories της, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής, αναφέροντας ότι κάηκαν πεύκα και σπίτια στον Άγιο Βασίλειο, καθώς και ελαιώνες στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για εμπρησμό, σημειώνοντας πως εκδηλώθηκαν τρεις εστίες σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα και κάνοντας λόγο για έναν «φονικό συγχρονισμό», ενώ έστειλε παράλληλα ευχές για κουράγιο στους συμπατριώτες της.

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Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία

Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε αγροτοδασικές εκτάσεις της περιοχής. Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ μέσω του 112 στάλθηκαν μηνύματα εκκένωσης για τους κατοίκους στη Ξηρονομή, την Αλυκή, τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, καθώς οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά τις κατοικημένες περιοχές.

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