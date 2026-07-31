Την οργή και τη βαθιά της θλίψη για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Βοιωτία, αφού μεγάλωσε στη Θήβα, εξέφρασε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, βλέποντας τις δραματικές εικόνες από την ιδιαίτερη πατρίδα της, δημοσίευσε πλάνο από την τηλεοπτική κάλυψη, σχολιάζοντας εμφανώς φορτισμένη πως έκαψαν τα πάντα κι έκαναν κάρβουνο όλα τα αρβανιτοχώρια.

Σε μεταγενέστερα insta stories της, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής, αναφέροντας ότι κάηκαν πεύκα και σπίτια στον Άγιο Βασίλειο, καθώς και ελαιώνες στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για εμπρησμό, σημειώνοντας πως εκδηλώθηκαν τρεις εστίες σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα και κάνοντας λόγο για έναν «φονικό συγχρονισμό», ενώ έστειλε παράλληλα ευχές για κουράγιο στους συμπατριώτες της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε αγροτοδασικές εκτάσεις της περιοχής. Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ μέσω του 112 στάλθηκαν μηνύματα εκκένωσης για τους κατοίκους στη Ξηρονομή, την Αλυκή, τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, καθώς οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά τις κατοικημένες περιοχές.