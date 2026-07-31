Μια μεγάλη απόσταση έχει διανύσει το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία και αυτήν την ώρα απειλεί να μπει μέσα στον οικισμό στο Πόρτο Γερμενό.

Μάλιστα η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Ρίστα περιέγραψε live τις δραματικές στιγμές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου με τη φωτιά να πλησιάζει ξαφνικά το σημείο που βρισκόταν και ελικόπτερα Έρικσον να προσπαθούν να την αναχαιτίσουν.

Ελικόπτερο Έρικσον ενώ επιχειρεί λίγο πριν τη δύση του ηλίου στο Πόρτο Γερμενό

Θα μπορούν όμως να πετάνε μόνο για λίγη ώρα ακόμα και η αγωνία είναι μεγάλη, με δεδομένο ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά πεύκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επέκταση της φωτιάς.

Η απόκοσμη εικόνα με τη φωτιά να φτάνει στο Πόρτο Γερμενό

Το μέτωπο της Βοιωτίας που ξεκίνησε από την παραλία Καλαμάκι της Θήβας έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση για να φτάσει να απειλεί το Πόρτο Γερμενό.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star η εικόνα είναι απόκοσμη καθώς η θάλασσα έχει πάρει το χρώμα της φωτιάς. Δύο νέες εστίες ξεπήδησαν πριν από λίγη ώρα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός καθώς η φωτιά πλησιάζει από το βουνό τα πρώτα σπίτια.

Οι κάτοικοι πάντως παραμένουν στα σπίτια τους παρά το μήνυμα του 112, καθώς θυμούνται τη μεγάλη πυρκαγιά του 2010 στην περιοχή η οποία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Δύο Canadair επιχείρησαν πριν λίγη ώρα να προσεγγίσουν την περιοχή αλλά λόγω των ριπών των ανέμων δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν.

Αυτή τη στιγμή το βάρος ενόψει της νύχτας που προβλέπεται δύσκολη πέφτει στις αντιπυρικές ζώνες.

