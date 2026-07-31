Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό

Ασταμάτητο το μέτωπο από τη Βοιωτία έφτασε στην περιοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 20:26 Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
31.07.26 , 20:21 Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
31.07.26 , 20:10 Φωτιά Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση- 16 ασθενείς από το Δαφνί στο Αττικόν
31.07.26 , 19:40 Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς
31.07.26 , 19:30 Ηλικίες συνταξιοδότησης: Πόσα χρόνια θα εργάζονται οι Ευρωπαίοι
31.07.26 , 19:18 Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ: Μόνιμο το πρόγραμμα πανελλαδικά
31.07.26 , 19:11 BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ
31.07.26 , 19:02 Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
31.07.26 , 19:01 Τροπολογία Φλωρίδη: Στα 30 από 25 χρόνια ο χρόνος έκτισης ισοβίων
31.07.26 , 18:47 Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
31.07.26 , 18:35 Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
31.07.26 , 18:29 Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη
31.07.26 , 17:51 Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας
31.07.26 , 17:19 «Χαμός» με Άδωνι: Φόρεσε «έξυπνα γυαλιά» με ενσωματωμένη κάμερα
31.07.26 , 16:10 Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Έφτασε στο Πόρτο Γερμενό το μέτωπο της φωτιάς (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια μεγάλη απόσταση έχει διανύσει το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία και αυτήν την ώρα απειλεί να μπει μέσα στον οικισμό στο Πόρτο Γερμενό.

Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Μάλιστα η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Ρίστα περιέγραψε live τις δραματικές στιγμές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου με τη φωτιά να πλησιάζει ξαφνικά το σημείο που βρισκόταν και ελικόπτερα Έρικσον να προσπαθούν  να την αναχαιτίσουν.

Ελικόπτερο Έρικσον ενώ επιχειρεί λίγο πριν τη δύση του ηλίου στο Πόρτο Γερμενό

Ελικόπτερο Έρικσον ενώ επιχειρεί λίγο πριν τη δύση του ηλίου στο Πόρτο Γερμενό  

 Θα μπορούν όμως να πετάνε μόνο για λίγη ώρα ακόμα και η αγωνία είναι μεγάλη, με δεδομένο ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά πεύκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επέκταση της φωτιάς.    

Η απόκοσμη εικόνα με τη φωτιά να φτάνει στο Πόρτο Γερμενό  

Η απόκοσμη εικόνα με τη φωτιά να φτάνει στο Πόρτο Γερμενό 

Το μέτωπο της Βοιωτίας που ξεκίνησε από την παραλία Καλαμάκι της Θήβας έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση για να φτάσει να απειλεί το Πόρτο Γερμενό. 

Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star η εικόνα είναι απόκοσμη καθώς η θάλασσα έχει πάρει το χρώμα της φωτιάς. Δύο νέες εστίες ξεπήδησαν πριν από λίγη ώρα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός καθώς η φωτιά πλησιάζει από το βουνό τα πρώτα σπίτια. 

Το μέτωπο της φωτιάς ενώ πλησιάζει στο Πόρτο Γερμενό

Οι κάτοικοι  πάντως παραμένουν στα σπίτια τους παρά το μήνυμα του 112, καθώς θυμούνται  τη μεγάλη πυρκαγιά του 2010 στην περιοχή η οποία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. 

Δύο Canadair επιχείρησαν πριν λίγη ώρα να προσεγγίσουν την περιοχή αλλά λόγω των ριπών των ανέμων δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν. 

Αυτή τη στιγμή το βάρος ενόψει της νύχτας που προβλέπεται δύσκολη πέφτει στις αντιπυρικές ζώνες.  
    

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Εκκενώνεται Το Δαφνί
Ελλαδα
Φωτιά Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση- 16 ασθενείς από το Δαφνί στο Αττικόν
Καιρός: Ριπές Άνω Των 100 Χλμ/ώρα Στην Αττική
Ελλαδα
Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς
Φωτιά Στο Αίγιο: 112 Για Ετοιμότητα Σε Πανόραμα - Νεραντζιές
Ελλαδα
Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
φωτιά
Ελλαδα
Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
Οι Κολώνες Της ΔΕΗ Που Οδήγησαν Στην Τραγωδία Στην Κρήτη
Ελλαδα
Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη
πυρκαγιά Βοιωτία
Ελλαδα
Βοιωτία: Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Νικόλαο Θήβας
Φωτιά Βοιωτία: Μάχη με τις φλόγες σε Ξηρονομή και Καλαμάκι
Ελλαδα
Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό
Φωτιά Αργολίδα: Απανωτά 112 - Κάηκαν Σπίτια Στα Φίχτια
Ελλαδα
Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια
Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
Ελλαδα
Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top