Είναι υπέροχο το συναίσθημα του να μεγαλώνεις. Παρόλο που οι επιχειρήσεις στον τομέα της ομορφιάς και της αντιγήρανσης προσπαθούν ανελλιπώς να.. ξαναγράψουν τους κανόνες της μακροζωίας, υπάρχουν καθημερινά ενδεικτικά σημάδια που αποδεικνύουν ότι ο χρόνος μπορεί να γίνει «σύμμαχος» της υγείας μας και όχι εχθρός.

Σύμφωνα με τη Δρ. Τίνα Σαδαραγκάνι, PhD, πιστοποιημένη νοσηλεύτρια ειδικευμένη στην περίθαλψη ενηλίκων και ηλικιωμένων: «Το να γερνάς καλά στα 40 και στα 50 σου δε σημαίνει απλώς να φαίνεσαι νεότερος. Σημαίνει, επίσης, να αισθάνεσαι και να λειτουργείς στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου».

«Τα 40 και τα 50 είναι μια κρίσιμη περίοδος κατά την οποία πολλές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία γίνονται για πρώτη φορά εμφανείς ή επιταχύνονται», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ο Εμμανουήλ Οσέι-Μποάμα, πιστοποιημένος γηριατρικός και γιατρός στο Mercy Family Care της Βαλτιμόρης.

Διατήρηση της δύναμης και της αντοχής

«Κάποιος που μπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να μεταφέρει ψώνια, να σηκώνεται από το πάτωμα και να παραμένει δραστήριος, έχει περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσει την ανεξαρτησία του καθώς γερνάει», τόνισε η Δρ Σαδαραγκάνι, με τον Οσέι-Μποάμα να συμφωνεί, προσθέτοντας ότι η «υγιής γήρανση χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας».

Τόνισε επίσης, ότι η ταχύτητα βάδισης, η ισορροπία, η δύναμη της χειρολαβής και η ταχύτητα με την οποία μπορεί κάποιος να σηκωθεί όρθιος αποτελούν επίσης καλούς δείκτες της καλής γήρανσης.

Αντίθετα, τα σημάδια εξασθενημένης δύναμης μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ισορροπία ή συντονισμό, καθώς και συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας, όπως πόνος στις αρθρώσεις.

Υπάρχουν καθημερινά ενδεικτικά σημάδια που αποδεικνύουν ότι ο χρόνος μπορεί να γίνει «σύμμαχος» της υγείας μας και όχι εχθρός / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πείτε «όχι» στην κοινωνική απομόμωση

Έρευνες έχουν δείξει ότι η μοναξιά αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, στο ίδιο επίπεδο με την παχυσαρκία και το κάπνισμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να προσπαθούν να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις με το περιβάλλον τους. «Τα άτομα που διατηρούν στενές σχέσεις, συμμετέχουν στις κοινότητές τους και έχουν ένα αίσθημα σκοπού, τείνουν να απολαμβάνουν καλύτερη σωματική και γνωστική υγεία μακροπρόθεσμα», δήλωσε η Δρ Σαδαραγκάνι.

Θα πρέπει, επίσης, να συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε νέα πράγματα κάθε χρόνο που περνά, καθώς όσοι αποκτούν νέες δεξιότητες ή ασχολούνται με νέα χόμπι «χτίζουν γνωστικό απόθεμα, προκαλώντας θετικά τον εγκέφαλό τους».

Οι κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσέχουν τυχόν αλλαγές στη διάθεσή τους. Η η Δρ Σαδαραγκάνι επισημαίνει ότι η επίμονη θλίψη, το άγχος ή η απώλεια ενδιαφέροντος δεν πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικά σημάδια γήρανσης.

«Η κατάθλιψη και το άγχος γίνονται πιο συχνά κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της ζωής και αξίζουν την ίδια προσοχή με την υψηλή αρτηριακή πίεση ή τον διαβήτη», σχολίασε.

Η πρόληψη είναι ο νουμ. 1 «σύμμαχος» της καλής υγείας

Σύμφωνα με τον Οσέι-Μποάμα, η δεκαετία των 40 και των 50 φέρνει μια σειρά εσωτερικών αλλαγών, όπως υψηλότερη αρτηριακή πίεση, αυξημένο κίνδυνο αρρυθμίας, ορμονικές αλλαγές, γνωστική παρακμή, απώλεια ακοής λόγω γήρατος και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης γλαυκώματος. Όμως, γερνάτε καλά έαν φροντίζετε την υγεία σας και επισκέπτεστε τακτικά τον γιατρό.

«Ακολουθήστε το πρόγραμμα των συνιστώμενων προληπτικών εξετάσεων, ελέγχετε την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο του αίματος, φροντίστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τους εμβολιασμούς και αντιμετωπίστε τα προβλήματα ακοής, όρασης και ύπνου προτού αρχίσουν να επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή», σχολίασε η Δρ Σαδαραγκάνι.

Και δεν πρέπει να περιμένετε να φτάσετε σε προχωρημένη ηλικία για να ξεκινήσετε. «Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η υγεία σας στα 40 επηρεάζει σημαντικά την υγεία σας στα 60, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την υγεία σας στα 80, και ούτω καθεξής», πρόσθεσε.

«Το να γερνάς καλά στα 40 και στα 50 σου δεν σημαίνει απλώς να φαίνεσαι νεότερος. Σημαίνει, επίσης, να αισθάνεσαι και να λειτουργείς στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ποιοτικός ύπνος

Ένας καλός νυχτερινός ύπνος είναι θεμελιώδης για τη συνολική εικόνα της υγεία μας, επηρεάζοντας τα πάντα, από τον εγκέφαλό μας μέχρι την καρδιά και το νευρικό μας σύστημα. «Ο σταθερός ύπνος διάρκειας επτά έως εννέα ωρών που αναζωογονεί τον οργανισμό ενισχύει τη μνήμη, τη διάθεση, την ανοσολογική λειτουργία και την καρδιακή υγεία», είπε χαρακτηριστικά η Δρ Σαδαραγκάνι.

Και αν δεν κοιμάστε ολόκληρη τη νύχτα ή δεν απολαμβάνετε ποιοτικό ύπνο, αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως αναπόφευκτο μειονέκτημα της γήρανσης.

«Οι άνθρωποι συχνά αποδέχονται τον κακό ύπνο ως φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, αλλά η χρόνια αϋπνία, η μη θεραπευμένη άπνοια ύπνου ή το να ξυπνάτε εξαντλημένοι πρέπει να αξιολογούνται, όχι να αγνοούνται», δήλωσε η Δρ Σαδαραγκάνι.