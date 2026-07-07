Eίναι οι millennials η πρώτη γενιά με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, συγκριτικά με τη γενιά των γονιών τους; Και όμως, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αφού έρευνες αποδεικνύουν ότι μεταξύ 1990 και 2019, τα περιστατικά καρκίνου πρώιμης εμφάνισης σε άτομα κάτω των 50 αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 79%, ενώ η θνησιμότητα κατά 28%.

Κάτι που σημαίνει ότι οι millennials, δηλαδή, τα άτομα εκείνα που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1995 συντρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν όγκους μετέπειτα στη ζωή τους. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Η πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί υγείας, είναι ότι περίπου το 80% των καρκίνων δεν προκαλούνται από κληρονομικές μεταλλάξεις, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι βλάπτουν το DNA με την πάροδο του χρόνου.

Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες; Φυσικά η ποιότητα της διατροφής, τα επίπεδα άσκησης, το πόσο χρόνο αφιερώνουμε στην ξεκούρασή μας, το πόσο αφήνουμε το άγχος να μας καταβάλλει στην καθημερινότητά μας κ.λπ. Πολύ απλά, η υγεία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές μας και όχι με τα γονίδια που κληρονομούμε. Και, όπως γνωρίζουμε, ο τρόπος ζωής των γονιών και των παππούδων μας διέφερε σημαντικά από τη γενιά των millennials.

Eίναι οι millennials η πρώτη γενιά με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, συγκριτικά με τη γενιά των γονιών τους; Δείτε τι λένε οι ειδικοί υγείας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι επιστήμονες ανησυχούν για το μέλλον, αφού υπολογίζεται ότι τα περιστατικά καρκίνου στους νέους ενήλικες θα μπορούσαν να αυξηθούν από περίπου 20 εκατομμύρια το 2022 σε σχεδόν 35 εκατομμύρια το 2050, δηλαδή αναφερόμαστε σε μια συνολική αύξηση σχεδόν 77%.

Διατροφή και παιδική παχυσαρκία

Η ισορροπημένη διατροφή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλή υγεία. Παρόλα αυτά, η παιδική παχυσαρκία άρχισε να εκτοξεύεται τη δεκαετία του 1980, ενώ σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2022, περισσότερα από 390 εκατομμύρια παιδιά, καθώς και έφηβοι 15–19 ετών ήταν υπέρβαροι. Η παχυσαρκία δε σχετίζεται με την αισθητική, οι συνέπειές της συνδέονται με χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού και ορμονικές αλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαφόρων καρκίνων.

Σύμφωνα με το Colon Cancer Foundation, μια μετα-ανάλυση με περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια άτομα έδειξε ότι όσοι είχαν υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) στην παιδική ηλικία, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου στην ενήλικη ζωή (39% υψηλότερο στους άνδρες και 19% στις γυναίκες), κάτι που σημαίνει ότι οι συνέπειες της παιδικής παχυσαρκίας δεν «εξαφανίζονται» με την ηλικία. Επιπρόσθετα, οι διατροφικές αλλαγές έχουν επηρεάσει και το ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα, αφού έχει αποδειχθεί ότι δίαιτες πλούσιες σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μειώνουν τη βακτηριακή ποικιλότητα και αυξάνουν τα στελέχη που παράγουν φλεγμονώδεις μεταβολίτες.

Οι επιπτώσεις του αλκοόλ

Οι millennials, επίσης συνηθίζουν στις συναντήσεις τους να συγκεντρώνονται γύρω από τραπέζια γεμάτα φαγητό και ποτό. Για αρκετά χρόνια ο κόσμος πίστευε ότι ένα ποτήρι κρασί κάνει καλό στην υγεία, όμως σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) το κατατάσσει ως καρκινογόνο Ομάδας 1, στο ίδιο επίπεδο με το κάπνισμα. Αυτό οφείλεται στο ότι το σώμα μετατρέπει την αιθανόλη σε ακεταλδεΰδη, μια ουσία που βλάπτει το DNA.

Λιγότερος ύπνος

Οι millennials σε γενικές γραμμές κοιμούνται λιγότερες ώρες σε σύγκριση με άλλες γενιές. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι millennials και η γενιά Ζ κοιμούνται 30–45 λεπτά λιγότερο κάθε βράδυ σε σχέση με τους baby boomers, κυρίως λόγω της έκθεσης σε οθόνες και social media τις νυχτερινές ώρες. Αυτό το τεχνητό φως διαταράσσει την παραγωγή μελατονίνης, μιας αντιοξειδωτικής ορμόνης που ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο.

Η χρόνια έλλειψη ύπνου όχι μόνο εμποδίζει την επιδιόρθωση του DNA, αλλά και μειώνει την προστατευτική δράση της μελατονίνης κατά του καρκίνου. Χαμηλότερα επίπεδά της έχουν συνδεθεί με μειωμένη ικανότητα αντίστασης στο οξειδωτικό στρες και αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Αυξημένο άγχος

Οι millennials είναι πιθανότατα η γενιά με τα υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης. Όταν αυτή η «ορμόνη του στρες» παραμένει αυξημένη για μεγάλο διάστημα, προάγει την αντίσταση στην ινσουλίνη, την υπέρταση και αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Έρευνες δείχνουν ότι το χρόνιο στρες αυξάνει τη φλεγμονή, εμποδίζει τον οργανισμό να εξαλείψει τα ανώμαλα κύτταρα και μπορεί ακόμη και να «ξυπνήσει» ανενεργά καρκινικά κύτταρα. Μάλιστα, μελέτες στον γενικό πληθυσμό έχουν δείξει ότι άτομα με υψηλά επίπεδα στρες έχουν έως και διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο σε σχέση με εκείνους που το διαχειρίζονται καλύτερα.

Συμπερασματικά, οι millennials είναι η γενιά της αμεσότητας, του άγχους και των γρήγορων λύσεων. Παρόλα αυτά, είναι εφικτό να ελεγχθούν πολλοί από τους παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα για μελλοντικούς όγκους. Η υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών μπορεί να μειώσει τους κινδύνους και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας.