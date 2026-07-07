Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 14χρονο

Ο ανήλικος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη

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Θεσσαλονίκη: 15χρονη Κατήγγειλε Βιασμό Από 14χρονο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 15χρονη κατήγγειλε βιασμό από 14χρονο, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη.
  • Το περιστατικό συνέβη τον Δεκέμβριο του 2025 και η κοπέλα ισχυρίζεται ότι δεν έδωσε τη συναίνεσή της.
  • Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στο σπίτι του 14χρονου και κατέσχεσε ψηφιακά μέσα για έρευνα.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 14χρονου, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα.

Μια 15χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 14χρονο, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη. 

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Σύμφωνα με την καταγγελία του κοριτσιού, το περιστατικό έγινε τον Δεκέμβριο του 2025. Όπως ισχυρίζεται, ο 14χρονος την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την συναίνεσή της και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις αυτές. 

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του ανήλικου και κατέσχεσαν ψηφιακά μέσα, τα οποία και εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έρευνα. 

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Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 14χρονου, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
 

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