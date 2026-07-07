Η στιγμή της βράβευσης του Θανάση Βέγγου για τους «Άνδρες της Χρονιάς 2009» / Βίντεο αρχείου Star

'Ηταν Φεβρουάριος του 2010 όταν πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων για τους «Άνδρες της χρονιάς». Η λαμπερή βραδιά μεταδόθηκε από το Star, με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Μαρία Μπακοδήμου, όπου βραβεύτηκαν άνδρες που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στον καλλιτεχνικό χώρο, τον τομέα της επιστήμης, τον χώρο της ενημέρωσης, της εστίασης, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, ενώ το «παρών» είχε δώσει και ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης.

Ο Θανάσης Βέγγος το 2010, στην τελετή απονομής των βραβείων για τους «Άνδρες της χρονιάς»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία βραβεύτηκε ο Θανάσης Βέγγος για το «έργο μίας ζωής». Οι παρευρισκόμενοι καταχειροκρότησαν όρθιοι τον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τους Ντίνο Κατσουρίδη και Παντελή Βούλγαρη.

«Καλοί μου άνθρωποι», είπε αρχικά στον ευχαριστήριο λόγο του ο Θανάσης Βέγγος, μία ειλικρινή έκφραση που χρησιμοποιούσε συχνά και μέσα από την οποία βρήκε και ο ίδιος την δική του αλήθεια, αφού η καλοσύνη και η ευγένεια ήταν στάση ζωής για τον μοναδικό καλλιτέχνη.

Ο Θανάσης Βέγγος ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη και το βραβείο για το «έργο ζωής» (2010)

«Σας ευχαριστώ», συνέχισε λέγοντας ο Θανάσης Βέγγος, «σας ευχαριστώ χίλιες φορές για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία την αποψινή. Θα κάνω ό,τι μπορώ στην υπόλοιπη ζωή μου, εάν χρειαστεί, να βάλω ένα χεράκι, εάν με φωνάξουν και μου πουν ότι χρειάζεσαι Θανάση. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο «καλός μας άνθρωπος», Θανάσης Βέγγος γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο το 1927, με καταγωγή από την Αμοργό. Γύρισε 126 ταινίες, ενώ γρήγορα έγινε ο λαϊκός ήρωας που απέδωσε με τoν καλύτερο τρόπο τον «φουκαρά» Έλληνα, τον «πολυτεχνίτη», τον γκαφατζή και τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές που εξέπεμπε την καλοσύνη.

Ο «άνθρωπος που έτρεχε πολύ», «έφυγε» από τη ζωή στις 3 Μαΐου του 2011, λίγο πριν συμπληρώσει τα 84 χρόνια του.