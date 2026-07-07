Θανάσης Βέγγος: «Καλοί μου άνθρωποι, ευχαριστώ χίλιες φορές για την αγάπη»

Η συγκινητική βράβευση το 2010 στους «Άνδρες της χρονιάς»

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 07.07.26, 10:44
Η στιγμή της βράβευσης του Θανάση Βέγγου για τους «Άνδρες της Χρονιάς 2009» / Βίντεο αρχείου Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελετή απονομής των βραβείων «Άνδρες της χρονιάς» πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010, με οικοδεσπότες τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Μαρία Μπακοδήμου.
  • Ο Θανάσης Βέγγος βραβεύτηκε για το «έργο μίας ζωής» και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.
  • Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Βέγγος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη φιλοξενία του κοινού.
  • Γεννήθηκε το 1927 στο Νέο Φάληρο και γύρισε 126 ταινίες, αναγνωρίζοντας τον εαυτό του ως τον «καλό άνθρωπο» της ελληνικής κοινωνίας.
  • Απεβίωσε στις 3 Μαΐου 2011, λίγο πριν τα 84 του χρόνια.

'Ηταν Φεβρουάριος του 2010 όταν πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων για τους «Άνδρες της χρονιάς». Η λαμπερή βραδιά μεταδόθηκε από το Star, με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Μαρία Μπακοδήμου, όπου βραβεύτηκαν άνδρες που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στον καλλιτεχνικό χώρο, τον τομέα της επιστήμης, τον χώρο της ενημέρωσης, της εστίασης, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, ενώ το «παρών» είχε δώσει και ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης

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Ο Θανάσης Βέγγος το 2010, στην τελετή απονομής των βραβείων για τους «Άνδρες της χρονιάς»

Ο Θανάσης Βέγγος το 2010, στην τελετή απονομής των βραβείων για τους «Άνδρες της χρονιάς»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία βραβεύτηκε ο Θανάσης Βέγγος για το «έργο μίας ζωής». Οι παρευρισκόμενοι καταχειροκρότησαν όρθιοι τον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τους Ντίνο Κατσουρίδη και Παντελή Βούλγαρη. 

«Καλοί μου άνθρωποι», είπε αρχικά στον ευχαριστήριο λόγο του ο Θανάσης Βέγγος, μία ειλικρινή έκφραση που χρησιμοποιούσε συχνά και μέσα από την οποία βρήκε και ο ίδιος την δική του αλήθεια, αφού η καλοσύνη και η ευγένεια ήταν στάση ζωής για τον μοναδικό καλλιτέχνη.

Ο Θανάσης Βέγγος ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη και το βραβείο για το «έργο ζωής» (2010)

Ο Θανάσης Βέγγος ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη και το βραβείο για το «έργο ζωής» (2010)

«Σας ευχαριστώ», συνέχισε λέγοντας ο Θανάσης Βέγγος, «σας ευχαριστώ χίλιες φορές για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία την αποψινή. Θα κάνω ό,τι μπορώ στην υπόλοιπη ζωή μου, εάν χρειαστεί, να βάλω ένα χεράκι, εάν με φωνάξουν και μου πουν ότι χρειάζεσαι Θανάση. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο «καλός μας άνθρωπος», Θανάσης Βέγγος γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο το 1927, με καταγωγή από την Αμοργό. Γύρισε 126 ταινίες, ενώ γρήγορα έγινε ο λαϊκός ήρωας που απέδωσε με τoν καλύτερο τρόπο τον «φουκαρά» Έλληνα, τον «πολυτεχνίτη», τον γκαφατζή και τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές που εξέπεμπε την καλοσύνη.

Ο «άνθρωπος που έτρεχε πολύ», «έφυγε» από τη ζωή στις 3 Μαΐου του 2011, λίγο πριν συμπληρώσει τα 84 χρόνια του.

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