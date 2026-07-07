Προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη αθλήτρια και παρενόχλησε άλλα ανήλικα κορίτσια, προκαλώντας σοκ στο νησί. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα μίας μητέρας και την άμεση παρέμβαση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ο κατηγορούμενος έχει ήδη συλληφθεί και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Κεφαλονιά: Η ανώνυμη καταγγελία που έφερε στο φως την υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025. Μια μητέρα, θορυβημένη από όσα της εκμυστηρεύτηκε το παιδί της, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια. Κάλεσε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος της κόρης της, αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών, από τον συγκεκριμένο προπονητή στην Κεφαλονιά.

Οι άνθρωποι του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αντέδρασαν ακαριαία. Συνέδεσαν τη μητέρα με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου και προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία. Η επιλογή της ανωνυμίας ήταν συνειδητή, καθώς η ίδια επιθυμούσε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ψυχολογία του παιδιού της, αλλά και των υπόλοιπων νεαρών κοριτσιών.

Κεφαλονιά: Το εμπόδιο στην Εισαγγελία και ο ρόλος του «1056»

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είχε επιχειρήσει να αναφέρει το περιστατικό στις δικαστικές αρχές πριν επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ωστόσο, στην Εισαγγελία της ζητήθηκε να καταθέσει επώνυμα. Ο φόβος της έκθεσης του παιδιού της την έκανε να κάνει πίσω.

Η Εθνική Γραμμή SOS 1056 αποδείχθηκε η δικλείδα ασφαλείας που χρειαζόταν, προσφέροντάς της το περιβάλλον να μιλήσει ανώνυμα. Λίγους μήνες αργότερα, το παράδειγμά της ακολούθησαν και οι γονείς ενός άλλου παιδιού, οι οποίοι επικοινώνησαν επίσης με τη γραμμή ζητώντας καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη.

Όταν ξεκίνησαν οι καταθέσεις, ανήλικη ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον προπονητή. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού» φέρεται να ασκούσε συστηματικά σωματική βία στα παιδιά κάθε φορά που θεωρούσε ότι δεν εκτελούσαν σωστά μια αθλητική άσκηση, ενώ τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιούσε διαρκώς υποτιμητικά και προσβλητικά σχόλια, μειώνοντας την προσωπικότητά τους.

Κεφαλονιά: Στη φυλακή ο προπονητής – Συνεχίζονται οι έρευνες

Μετά τις συντονισμένες ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ., ο προπονητής συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Οι επίσημες καταγγέλλουσες είναι τέσσερις ανήλικες αθλήτριες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συγκεντρώνουν νέες καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της σοκαριστικής υπόθεσης. Παράλληλα, εξετάζεται εξονυχιστικά αν ο προπονητής διέθετε τις απαραίτητες νόμιμες άδειες και τα πτυχία για να ασκεί το επάγγελμα και να έρχεται σε επαφή με παιδιά.