Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, σε ένιωθα δίπλα μου» - Εικόνες από την αποφοίτηση

Ράγισε καρδιές με το μήνυμά της για τη Γωγώ Μαστροκώστα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Το συγκινητικό βίντεο από την αποφοίτησή της

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Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της έζησε η Βικτώρια Δέλλα, η οποία ολοκλήρωσε τις σπουδές της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη Μαστροκώστα - Τραϊανού αποφοίτησε από το σχολείο

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αναφέρθηκε με λόγια καρδιάς στη μητέρα της, αλλά και στον πατέρα της, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική ημέρα.

Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της

Η συγκινητική αγκαλιά μπαμπά και κόρης

Η συγκινητική αγκαλιά μπαμπά και κόρης

Η Βικτώρια έγραψε: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου ⭐️ και ο μπαμπάς μου.

Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα.🤍

 

Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου.

Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. 🤍⭐️»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Η ανάρτησή της συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς μέσα από τα λόγια της αποτυπώνεται ο αδιάρρηκτος δεσμός που τη συνδέει με τη μητέρα της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή,  αλλά και η ευγνωμοσύνη που νιώθει για τον πατέρα της, ο οποίος αποτελεί το σταθερό της στήριγμα.

Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, σε ένιωθα δίπλα μου» - Εικόνες από την αποφοίτηση

Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, δύναμη και συγκίνηση, που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Η ευχή της Κέλλυς Κελεκίδου για το νέο της ξεκίνημα

Η Βικτώρια Δέλλα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα και σημαντική σελίδα της ζωής της, καθώς ολοκλήρωσε τη μαθητική της πορεία και ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα, ξεκινώντας τις σπουδές της στην Κύπρο.

Σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η 18χρονη συνεχίζει να έχει στο πλευρό της ανθρώπους που της έχουν δείξει αγάπη και στήριξη, ιδιαίτερα μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία διατηρούσε μια ξεχωριστή σχέση με τη Γωγώ και όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί διακριτικά δίπλα στη Βικτώρια. Η τραγουδίστρια θέλησε να της ευχηθεί δημόσια για το νέο ξεκίνημα που ανοίγεται μπροστά της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την αποφοίτηση της Βικτώριας και έγραψε με συγκίνηση: «Πόση περηφάνια… ❤️ Καλή σταδιοδρομία, αστέρι μου! Να λάμπεις πάντα. ✨».

Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, σε ένιωθα δίπλα μου» - Εικόνες από την αποφοίτηση

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