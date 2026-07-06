Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και το αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram με μία φωτογραφία από την παραλία.

Η τραγουδίστρια βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να απολαύσει τις πρώτες της βουτιές, ανάμεσα στις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας.

Στο στιγμιότυπο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ποζάρει με μαγιό, καπέλο και γυαλιά ηλίου απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Χαλαρώνει και με καλή διάθεση γράφει: «Διακοπές».

Η ανάρτησή της:

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη συνεχίζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο, μέχρι το επόμενο μουσικό της ραντεβού με το κοινό της, απολαμβάνει λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν ήξερα το όριο»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε για την υπόθεση αλκοτέστ που οδήγησε σε αφαίρεση του διπλώματός της για έναν μήνα, εξηγώντας ότι δεν γνώριζε το όριο που ισχύει για μηχανάκια.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά στο vidcast Εσύ τι μουσική ακούς; με τον Θεολόγο Ηλίου.: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση, διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο».

Στη συνέχεια σημείωσε: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση».