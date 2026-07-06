Πτήσεις: Οι δύο λόγοι πίσω από τις καθυστερήσεις

Τι είπε στο Star η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη

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Όσα είπε η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι καθυστερήσεις πτήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με το Eurocontrol.
  • Η ΥΠΑ αναφέρει ότι η κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια είναι βελτιωμένη, με μείωση καθυστερήσεων κατά 30% στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
  • Δύο κύριοι παράγοντες για τις καθυστερήσεις είναι η αύξηση του τουρισμού και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
  • Οι καθυστερήσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι πρόβλημα σε όλο το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο.
  • Στα περιφερειακά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις είναι μικρότερες σε σχέση με την Αθήνα.

Στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων βρέθηκαν τη Δευτέρα οι αυξημένες καθυστερήσεις στις πτήσεις, την ώρα που η θερινή τουριστική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιβατική κίνηση καταγράφει νέα υψηλά. 

Πού οφείλονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurocontrol, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στον ελληνικό εναέριο χώρο εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι διαφορετική, επισημαίνοντας ότι στα ελληνικά αεροδρόμια η κατάσταση είναι πιο βελτιωμένη. 

Τι απαντά η ΥΠΑ για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις

Η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα, εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά ένα πρόβλημα που απασχολεί συνολικά το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο. 

«Οι καθυστερήσεις είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά μόνο την Ελλάδα και υπάρχει μια γενικότερη πίεση σε όλο το αεροπορικό δίκτυο και κυρίως στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Όπως εξήγησε, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση:  

  • η συνεχής αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα, με τη χώρα να καταγράφει κάθε χρόνο νέο ρεκόρ αφίξεων κατά τη θερινή περίοδο. 
  • οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό αεροσκαφών να χρησιμοποιεί πλέον τον ελληνικό εναέριο χώρο για τις διεθνείς διαδρομές τους, αυξάνοντας σημαντικά την κυκλοφορία. 

Η κ. Τόκη διευκρίνισε ότι το ποσοστό του 63% που ανακοίνωσε το Eurocontrol δεν αφορά τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, αλλά τον συνολικό ελληνικό εναέριο χώρο. 

«Αυτό το 63% που έβγαλε το Eurocontrol δεν αφορούσε αεροδρόμια της Ελλάδας. Αφορούσε τον ελληνικό εναέριο χώρο», σημείωσε. 

Όπως εξήγησε, περίπου το ένα τρίτο των καθυστερήσεων σχετίζεται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το υπόλοιπο οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για διελεύσεις αεροσκαφών που, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, διέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο. 

Πτήσεις: Οι δύο λόγοι πίσω από τις καθυστερήσεις -Τι απαντούν οι ελεγκτές

Καλύτερη εικόνα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Ποια είναι η εικόνα στα περιφερειακά αεροδρόμια 

Αναφορικά με τα ελληνικά αεροδρόμια, η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι καθυστερήσεις τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. 

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι οι καθυστερήσεις δεν έχουν εξαλειφθεί: «Φυσικά και υπάρχουν καθυστερήσεις και οι επιβάτες τις βιώνουν κάθε μέρα. Γιατί μέσα στην αλυσίδα μιας πτήσης, ένας κρίκος να καθυστερήσει, δημιουργεί όλη αυτή την πίεση», τόνισε. 

Όπως ανέφερε η κ. Τόκη, στα αεροδρόμια της περιφέρειας η κατάσταση εμφανίζεται καλύτερη, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητά μικρότερες σε σχέση με εκείνες που παρατηρούνται στην Αθήνα. 

«Για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της περιφέρειας η κατάσταση είναι καλύτερη. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις όσο βιώνει κάποιος που περνάει από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αλλά η μεγάλη πίεση είναι ο εναέριος χώρος και ειδικά οι διερχόμενες πτήσεις», κατέληξε. 

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