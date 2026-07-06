Νίκαια: Εργαζόμενη απώθησε ληστή με σφουγγαρίστρα! Βίντεο ντοκουμέντο

«Πυροβόλησε, αλλά κατάλαβα ότι το όπλο ήταν ψεύτικο», λέει στο Star

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Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (6/7/2026)

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Με μια… σφουγγαρίστρα, μια υπάλληλος αντιστάθηκε σε ληστή σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια. Για να την τρομοκρατήσει, ο ληστής πάτησε τη σκανδάλη τρεις φορές, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για όπλο ρέπλικα. Η υπάλληλος περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε στο Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο.

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Με μια… σφουγγαρίστρα, μια υπάλληλος αντιστάθηκε σε ληστή σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια.

Η θαρραλέα υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια που αντιμετώπισε τον ληστή 

«Καθ' όλη τη διάρκεια κρατούσε το όπλο στραμμένο προς εμένα», λέει η υπάλληλος ζαχαροπλαστείου που έπεσε θύμα ληστείας.

Με αργό και σταθερό βήμα, ηλικιωμένος ληστής εισβάλλει σε ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας. Στο χέρι κρατά ένα πιστόλι, φορά καπέλο και γάντια. Κατευθύνεται προς το ταμείο και απειλεί την υπάλληλο.

Με μια… σφουγγαρίστρα, μια υπάλληλος αντιστάθηκε σε ληστή σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια.

Μου λέει "θέλω τα λεφτά". Του λέω "σε παρακαλώ μη με πειράξεις" και απαντά "πάρε μια σακούλα και απλά βάλε τα λεφτά από το ταμείο".

Την ώρα που ο ληστής κοιτάζει προς τον δρόμο, η υπάλληλος πατά διακριτικά το κουμπί του συναγερμού. Ο δράστης πανικοβάλλεται και αρχίζει να πυροβολεί.

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«Κρύβομαι πίσω από τα ψυγεία. Σηκώνει το χέρι του και αρχίζει και πυροβολεί τρεις φορές. Κατάλαβα ότι είναι ψεύτικο το όπλο, ήταν σαν καψουλάκια πανηγυριού. Ήθελε να με τρομάξει. Τα λεφτά ήταν 600 - 700 ευρώ».

Η θαρραλέα υπάλληλος αρπάζει τη σφουγγαρίστρα και αρχίζει να τον χτυπά στα χέρια, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει και να τον διώξει από το κατάστημα.

Με μια… σφουγγαρίστρα, μια υπάλληλος αντιστάθηκε σε ληστή σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών. Το τελευταίο διάστημα έχουν εισβάλλει τουλάχιστον 25 φορές, κι όλα αυτά σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Νίκαιας, στην Πέτρου Ράλλη.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει κι άλλες διαρρήξεις στο ίδιο ζαχαροπλαστείο. Ένας από τους δράστες θρυμματίζει την τζαμαρία, εισβάλλει στο κατάστημα και ερευνά το ταμείο αναζητώντας χρήματα. Μέσα σε λίγα λεπτά γίνεται καπνός.

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