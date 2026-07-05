Τις πρώτες ανάσες χαλάρωσης του καλοκαιριού απολαμβάνουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους, δίνοντας μια γεύση από τις ξέγνοιαστες στιγμές που περνούν εν πλω.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Δέσποινα Βανδή ποζάρει στο κατάστρωμα του σκάφους φορώντας ένα ριγέ μπικίνι σε γαλάζιες και λευκές αποχρώσεις, το οποίο αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα και τη γυμνασμένη της εικόνα.

Με φυσικό μακιγιάζ, λουσμένη στο φως του ηλιοβασιλέματος και με φόντο τα καταγάλανα νερά, εντυπωσιάζει με το καλοκαιρινό της look.

Σε άλλη φωτογραφία, η τραγουδίστρια ποζάρει χαμογελαστή για μια selfie, φορώντας πράσινο μαγιό, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με διακριτικά χρυσά κοσμήματα και έντονο κόκκινο κραγιόν, που δίνει μια κομψή πινελιά στο beach look της.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και εικόνες από το δείπνο που απόλαυσαν με την παρέα τους, με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα. Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους θαυμαστές της να της στέλνουν ευχές για καλό καλοκαίρι και να σχολιάζουν τη λαμπερή της εμφάνιση.