Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι

Οι ανέμελες στιγμές στο σκάφος με τον Μπισμπίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.07.26 , 14:30 Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους
05.07.26 , 14:28 Φωτιά τώρα σε Εύβοια και Ρόδο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
05.07.26 , 14:12 Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος
05.07.26 , 14:00 Face roller: Το skincare εργαλείο που χαρίζει ξεκούραστη όψη
05.07.26 , 13:35 Μητσοτάκης: «Τέλος και στους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες»
05.07.26 , 13:26 Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
05.07.26 , 12:41 Αλβανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού συγκροτήματος Τραμπ
05.07.26 , 12:38 Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Ομολόγησε 76χρονος οδηγός
05.07.26 , 12:12 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
05.07.26 , 12:03 Γιώργος Καραμίχος: Άφησε τα πλατό και έπιασε τον πλάστη για χορτόπιτα!
05.07.26 , 12:00 Μόδα και Καύσωνας. Τι φοράω όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο;
05.07.26 , 11:45 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή πόζα με τον Θέμη Σοφό στη θάλασσα
05.07.26 , 11:24 Μεσσαροπούλου - Μυλωνάκης: Η πρώτη έξοδος με Ζαχαρέα & Ρουσόπουλο
05.07.26 , 10:48 Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους: Περιπέτεια σε Α' Τηλεοπτική Προβολή
05.07.26 , 10:44 Σύμη: Φώκια κολυμπούσε κοντά στην ακτή δίπλα στους λουόμενους
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
Face roller: Το skincare εργαλείο που χαρίζει ξεκούραστη όψη
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Μεσσαροπούλου: Τα πρώτα λόγια του συζύγου της μετά την περιπέτεια υγείας
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σκαφάτες διακοπές για το ζευγάρι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν διακοπές, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από τις διακοπές τους.
  • Φοράει ριγέ μπικίνι που αναδεικνύει τη σιλουέτα της, με φυσικό μακιγιάζ και φόντο το ηλιοβασίλεμα.
  • Συμπληρώνει την εμφάνισή της με πράσινο μαγιό και χρυσά κοσμήματα σε selfie.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της.

Τις πρώτες ανάσες χαλάρωσης του καλοκαιριού απολαμβάνουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους, δίνοντας μια γεύση από τις ξέγνοιαστες στιγμές που περνούν εν πλω.

Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Δέσποινα Βανδή ποζάρει στο κατάστρωμα του σκάφους φορώντας ένα ριγέ μπικίνι σε γαλάζιες και λευκές αποχρώσεις, το οποίο αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα και τη γυμνασμένη της εικόνα.

Δέσποινα Βανδή: Με total black outfit και νέο hair look στα βραβεία Ίρις

Με φυσικό μακιγιάζ, λουσμένη στο φως του ηλιοβασιλέματος και με φόντο τα καταγάλανα νερά, εντυπωσιάζει με το καλοκαιρινό της look.

Σε άλλη φωτογραφία, η τραγουδίστρια ποζάρει χαμογελαστή για μια selfie, φορώντας πράσινο μαγιό, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με διακριτικά χρυσά κοσμήματα και έντονο κόκκινο κραγιόν, που δίνει μια κομψή πινελιά στο beach look της.

Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και εικόνες από το δείπνο που απόλαυσαν με την παρέα τους, με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα. Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους θαυμαστές της να της στέλνουν ευχές για καλό καλοκαίρι και να σχολιάζουν τη λαμπερή της εμφάνιση.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top