Δέσποινα Βανδή: Με total black outfit και νέο hair look στα βραβεία Ίρις

Φωτογραφήθηκε χαμογελαστή στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
H Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης στα βραβεία Ίρις / Φωτογραφίες: NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα Βραβεία Ίρις 2026 πραγματοποιήθηκαν στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, αναδεικνύοντας την ποιότητα του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε με total black outfit και νέο κοντό hair look, συνοδευόμενη από τον Βασίλη Μπισμπίκη.
  • Η ταινία 'Σπασμένη Φλέβα' του Μπισμπίκη απέσπασε 12 υποψηφιότητες και το βραβείο β' γυναικείου ρόλου στη Μπέττυ Αρβανίτη.
  • Ο Μπισμπίκης αναφέρθηκε στη σκληρότητα της δημόσιας κριτικής και την επίδραση της στην τέχνη του.
  • Εξέφρασε την υποστήριξή του προς τη Δέσποινα και την τέχνη ως καταφύγιο από την πραγματικότητα.

Τα Βραβεία Ίρις 2026 ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ποιότητα, το εύρος και τη δυναμική του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Βραβεία Ίρις 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς

Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση όπου πραγματοποιήθηκε η λαμπερή βραδιά, έδωσαν  το «παρών» αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο. 

Ανάμεσά τους, η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η ταινία του οποίου, με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα», είχε 12 υποψηφιότητες, ενώ απέσπασε και ένα βραβείο, συγκεκριμένα του β’ γυναικείου ρόλου στη Μπέττυ Αρβανίτη.

Η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε στα βραβεία με total black outifit και με ανανεωμένο, πιο κοντό, hair look και πόζαρε χαμογελαστή με το σύντροφό της στο φωτογραφικό φακό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / Φωτογραφίες: NDP

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / Φωτογραφίες: NDP

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / Φωτογραφίες: NDP

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / Φωτογραφίες: NDP

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / Φωτογραφίες: NDP

Οι Βασίλης Μπισμπίκης, Δέσποινα Βανδή, Σμαράγδα Αδαμοπούλου και Λευτέρης Χαρίτος / Φωτογραφία: NDP

Οι Βασίλης Μπισμπίκης, Δέσποινα Βανδή, Σμαράγδα Αδαμοπούλου και Λευτέρης Χαρίτος / Φωτογραφία: NDP

Πρόσφατα ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε αναφερθεί στη σκληρότητα της σύγχρονης κοινωνίας και την έντονη πίεση που δημιουργεί η διαρκής δημόσια κριτική, κάνοντας ειδική αναφορά και στη σχέση του με τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε δηλώσει ότι: «Είναι ασύλληπτα παρεμβατικός ο τρόπος που παρουσιάζονται δημόσια όλα αυτά, πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία. Από την άλλη, ως καλλιτέχνης ο καθένας μας φυσικά σκέφτεται το να αρέσει στο κοινό. Και αυτό είναι μια τεράστια παγίδα, γιατί παύεις έτσι να είσαι προσωπικός με την τέχνη σου. Όλα αυτά που ανέφερες ως φορείς λογοκρισίας μπορούν να σε κλείσουν στο σπίτι, να σου κλείσουν το μυαλό, να μην μπορείς να είσαι εσύ πραγματικά. Αν εγώ δηλαδή άκουγα όλα όσα λένε για μένα, αν προσπαθούσα να υπάρξω στην εικόνα που θέλουν για μένα, θα είχα χαθεί».

Ενώ δε δίστασε να αναφερθεί και στους ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίζουν στην καθημερινότητά του, λέγοντας ότι: «Με κρατάει αυτό που αγαπάμε αληθινά. Εμένα με κρατάει η τέχνη, η Δέσποινα και οι δικοί μου άνθρωποι. Η τέχνη είναι μεγάλο καταφύγιο, το μεγαλύτερο στη δική μου ζωή. Γι’ αυτό τον λόγο επέλεξα να κάνω αυτή την τέχνη. Για να φεύγω από την πραγματικότητα και να μπαίνω μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τον θεατρικό. Και μέσω αυτού να κάνω τον αγώνα μου για όλους μας. Γι’ αυτό και θέλω ο θεατής, φεύγοντας από την παράσταση, να φύγει με ερωτήματα κυρίως για τον ίδιο».

 

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