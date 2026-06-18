Βραβεία Ίρις 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς

Η αυλαία των Βραβείων Ίρις 2026 έπεσε, αφήνοντας πίσω μια διοργάνωση που ανέδειξε το εύρος και τη δυναμική του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ», που κυριάρχησε στις βασικές κατηγορίες και αναδείχθηκε η ταινία με το ισχυρότερο αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Στη λαμπερή βραδιά των βραβείων που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση έδωσαν το «παρών» πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής.

Ανάμεσά τους ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδή, ο Λευτέρης Χαρίτος με τη Σμαράγδα Αδαμοπούλου, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Λευτέρης Πολυχρόνης, η Κόρα Καρβούνη, ο Δημήτρης Κίτσος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Melia Kreiling κ.ά.

Βασίλης Μπισμπίκης-Δέσποινα Βανδή-Σμαράγδα Αδαμοπούλου-Λευτέρης Χαρίτος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Λευτέρης Πολυχρόνης-Στεφανία Γουλιώτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κόρα Καρβούνη /NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Δημήτρης Κίτσος /NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αργύρης Πανταζάρας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Melia Kreiling /NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μορτ Κλωναράκη-Φιλίππα Κουτούπα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σπύρος Πώρος /NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βραβεία Ίρις 2026: Οι νικητές και οι νικήτριες της βραδιάς

Το Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας απονεμήθηκε στο «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ», στους παραγωγούς Στέφανο Κουτσαρδάκη, Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο και Φένια Κοσοβίτσα.

Η ίδια ταινία απέσπασε συνολικά σειρά κορυφαίων διακρίσεων, μεταξύ των οποίων:

Βραβείο Σκηνοθεσίας – Γιώργος Γεωργόπουλος

– Γιώργος Γεωργόπουλος Βραβείο Σεναρίου – Γιώργος Γεωργόπουλος

– Γιώργος Γεωργόπουλος Βραβείο Μοντάζ – Γιώργος Γεωργόπουλος

– Γιώργος Γεωργόπουλος Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής – Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος

– Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος Βραβείο Ήχου – Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης

– Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου – Γιούλα Μπούνταλη

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, το ενδιαφέρον μοιράστηκε σε διαφορετικές παραγωγές.

Το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Χρήστος Πασσαλής για την ερμηνεία του στο «Beachcomber», ενώ το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στη Χαρά Κυριαζή για την «Αρκουδότρυπα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι βραβεύσεις δεύτερων ρόλων:

Β’ Ανδρικός Ρόλος : Χρήστος Βαλαβανίδης για τις «Δεξιώσεις» και Αντώνης Τσιοτσιόπουλος για το «Life in a Beat (Μικρές Ανάσες)»

: Χρήστος Βαλαβανίδης για τις «Δεξιώσεις» και Αντώνης Τσιοτσιόπουλος για το «Life in a Beat (Μικρές Ανάσες)» Β’ Γυναικείος Ρόλος: Γιούλα Μπούνταλη για το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» και Μπέττυ Αρβανίτη για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη απέσπασε η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου.

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, το «Λο» των Θανάση Βασιλείου και Κωνσταντίνου Βασίλαρου απέσπασε το κορυφαίο βραβείο, ενώ το Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής απονεμήθηκε στο «Maricel» της Μαρίας Δρανδάκη.

Στις τεχνικές κατηγορίες ξεχώρισαν διαφορετικές παραγωγές:

Φωτογραφία: «Beachcomber» – Γιώργος Καρβέλας

«Beachcomber» – Γιώργος Καρβέλας Σκηνογραφία: «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – Λίζα Τσουλούπα

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – Λίζα Τσουλούπα Ενδυματολογία: «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – Τριάδα Παπαδάκη

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – Τριάδα Παπαδάκη Σ χεδιασμός Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ : «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος

: «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος Ειδικά και Οπτικά Εφέ: «Κότα» – Glen McGuigan

Βραβεία Ίρις 2026: Οι νικητές των ταινίων μικρού μήκους

Στις μικρού μήκους κατηγορίες βραβεύθηκαν: