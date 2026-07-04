Μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές συνεντεύξεις της έδωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», κάνοντας τον απολογισμό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και μιλώντας ανοιχτά τόσο για την τοξικότητα που, όπως παραδέχτηκε, την έκανε να σκεφτεί να αποχωρήσει από την τηλεόραση, όσο και για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως η φετινή χρονιά άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, ενώ δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε ακόμη και να αφήσει πίσω της την τηλεόραση.

«Αυτή η σεζόν για μένα ήταν περίεργη. Δε θέλω να πω δύσκολη, γιατί τα δύσκολα πέρασαν, οπότε θα μείνω μόνο στο περίεργη. Το Happy Day για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι για μένα είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή τη συνεργασία, όποια άλλη σκέψη κι αν είχα στο μυαλό μου πριν τελειώσει η σεζόν ή στα μέσα, ότι ενδεχομένως μπορεί να κρεμάσω μικρόφωνα ή οτιδήποτε.»

Στη συνέχεια εξήγησε πως μετά από όλα όσα βίωσε, η στάση της απέναντι στη ζωή και τη δουλειά έχει αλλάξει ριζικά.

«Μετά από όλα όσα συνέβησαν, άλλαξα εντελώς και πλέον περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την επιστροφή τον Σεπτέμβριο, αφού πρώτα περάσω ένα ανέμελο καλοκαίρι που δε θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να κάτσω σε μια ξαπλώστρα και να μην κάνω τίποτα. Να μη σκέφτομαι το παραμικρό. Πέρασε από το μυαλό μου να κρεμάσω μικρόφωνο, δεν έχει να κάνει με το Happy Day, έχει να κάνει με την τοξικότητα που υπάρχει στην τηλεόραση.»

Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από λίγους μήνες.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη φράση που άκουσε από εκείνον όταν κατάφερε να μιλήσει ξανά, μετά τη νοσηλεία του.

«Επειδή ρώταγα συνέχεια τον σύζυγό μου αν με αγαπάει, η πρώτη του κουβέντα, όταν μπορούσε πλέον να μιλήσει, ήταν "σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου". Το λέω τώρα και συγκινούμαι. Τον είχα κουράσει τόσο πολύ να τον ρωτάω, που λέω δε μπορεί, θα νευριάσει κάποια στιγμή και θα μιλήσει. Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα όταν μίλησε.»

Η περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ. Ακολούθησε η μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.