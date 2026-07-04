4η Ιουλίου: Ομιλία Τραμπ για τα 250 χρόνια αμερικανικής Ανεξαρτησίας

Ο Τραμπ άνοιξε τους εορτασμούς με φιέστα στο όρος Ράσμορ

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Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Δείτε ρεπορτάζ της Αντιόπης Σωτηρίου για την επέτειο των 250 χρόνων Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ / Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

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Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν 250 χρόνια από την «κομμουνιστική απειλή», όπως είπε στη διάρκεια ομιλίας του από το όρος Ράσμορ.

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κήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια πατριωτική ομιλία για την 4η Ιουλίου, ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό «θαύμα» και εξήρε το έργο των τεσσάρων προκατόχων του, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ: του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούζβελτ. 

κήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ - Ντόναλντ Τραμπ

«Στεκόμαστε κάτω από το μνημείο αυτών των ηρώων, μια ομάδα πραγματικά απίστευτων ανθρώπων, και δεσμευόμαστε ξανά να είμαστε ένα έθνος τόσο μεγάλο, τολμηρό, ευγενές και σπουδαίο όσο αυτοί οι Αμερικανοί γίγαντες και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνουμε», τόνισε. 

Ωστόσο αμέσως προειδοποίησε ότι «η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με μια νέα επίθεση».

«Υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και τη μεγάλη μας επιτυχία», εκτίμησε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό», υπογράμμισε. 

κήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ

Αναφερόμενος στους «νεοφερμένους», ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την αντικομμουνιστική του ρητορική  με την αντιμεταναστευτική, ένα κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας και της πολιτικής του, ενώ κάποια στιγμή στη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε ότι οι νεοφερμένοι στις ΗΠΑ θα πρέπει να διωχθούν. 

«Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε προς όλους ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό (…) Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

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Ο Τραμπ επιλέγει συχνά τον τελευταίο καιρό αυτή τη ρητορική, καθώς πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. 

Στην ομιλία του από το όρος Ράσμορ ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους «ριζοσπάστες και τους εξτρεμιστές» που «επιτίθενται στην απίστευτη ιστορία μας με την παραμικρή ευκαιρία».

κήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ

«Τα τελευταία χρόνια γίνεται αναμφισβήτητα μια προσπάθεια να χάσουμε το αμερικανικό μας πνεύμα, να μας απομακρύνουν από την ιστορία μας», δήλωσε.

Απόψε ο Τραμπ έχει προγραμματίσει μεγάλη ομιλία στο National Mall, στην καρδιά της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Salute America 250 Celebration & Fireworks», οι οποίες θα ολοκληρωθούν με «το μεγαλύτερο σόου με πυροτεχνήματα στην ιστορία», όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με 850.00 πυροτεχνήματα.

 


 

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