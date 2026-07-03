Μπορεί η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός να επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, όταν αποφασίζει να μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά της, οι αναρτήσεις της ξεχωρίζουν για την τρυφερότητά τους.

Η επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποτυπώνοντας μικρές αλλά πολύτιμες στιγμές από τον Ιούνιο της, με πρωταγωνιστές τα δύο παιδιά της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, ο μικρός Βασίλης κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του, σε μια εικόνα γεμάτη αγάπη που «έλιωσε» τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε: «Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη… Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα».

Στο φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και οι οικογενειακές βόλτες. Σε μία από τις εικόνες, η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, και τη νεογέννητη κόρη της, η οποία στις 8 Ιουλίου συμπληρώνει τον πρώτο μήνα της ζωής της.

Για την καλοκαιρινή τους εξόρμηση, η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα αέρινο λευκό φόρεμα με διακριτικά φλοράλ μοτίβα, το οποίο συνδύασε με διχτυωτές μπαλαρίνες, δημιουργώντας ένα κομψό και ανεπιτήδευτο summer look.

Δίπλα της, η μητέρα της εμφανίστηκε με ροζ βερμούδα, λευκό τοπ και nude mules, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα κομψό wet look χτένισμα και χρυσά κοσμήματα.

Μαμά και κόρη βόλτα με τη μικρή Μιράντα