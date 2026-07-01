Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της

H σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού υιοθέτησε «Barbiecore» λουκ

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε τις δηλώσεις που είχαν κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα όταν γεννήθηκε η κόρη τους/ MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα, 20 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, έχει χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης.
  • Φοράει ροζ maxi φόρεμα και μπαλαρίνες, ακολουθώντας την τάση «Barbiecore».
  • Δημοσίευσε φωτογραφία στον κήπο της με σικ τσάντα Hermès σε φούξια χρώμα.
  • Ο γιος της, 1,5 ετών, παίζει στον κήπο και δείχνει ενθουσιασμένος με τις κοτούλες.
  • Συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media.

Είκοσι μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της η Αλεξάνδρα Νίκα έχει χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης και έχει υιοθετήσει την τελευταία λέξη της μόδας που είναι το  «Barbiecore».

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πιο γλυκιά βόλτα με τα δύο παιδιά της

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία που την απεικονίζει να κάθεται στον καταπράσινο κήπο της φορώντας ένα σικ ροζ φόρεμα maxi το οποίο συνδύασε με ίδιου χρώματος μπαλαρίνες. 

 

 

Την τελευταία πινελιά στην εμφάνισή της έδωσε η σικ τσάντα της σε έντονο φούξια χρώμα η οποία είναι του γαλλικού οίκου Hermès. Η Αλεξάνδρα Νίκα συχνά δημοσιεύει στα social media φωτογραφίες από την καθημερινότητά της.

Πριν λίγο καιρό απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες στο σπίτι τους στα Νότια Προάστια. Ο ενάμιση έτους γιος της, έδειχνε ξετρελαμένος με τον τεράστιο κήπο τους και έτρεχε ενθουσιασμένος στο γρασίδι. 

Ο γιος της Νίκα παίζει με τις κοτούλες στον κήπο

Ο γιος της Νίκα παίζει με τις κοτούλες στον κήπο

Πολλές φορές ο μικρός στον ίδιο κήπο παίζει μπάλα με τον μπαμπά του Κωνσταντίνο Αργυρό.
 

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