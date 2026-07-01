Δείτε τις δηλώσεις που είχαν κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα όταν γεννήθηκε η κόρη τους/ MEGA

Είκοσι μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της η Αλεξάνδρα Νίκα έχει χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης και έχει υιοθετήσει την τελευταία λέξη της μόδας που είναι το «Barbiecore».

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία που την απεικονίζει να κάθεται στον καταπράσινο κήπο της φορώντας ένα σικ ροζ φόρεμα maxi το οποίο συνδύασε με ίδιου χρώματος μπαλαρίνες.

Την τελευταία πινελιά στην εμφάνισή της έδωσε η σικ τσάντα της σε έντονο φούξια χρώμα η οποία είναι του γαλλικού οίκου Hermès. Η Αλεξάνδρα Νίκα συχνά δημοσιεύει στα social media φωτογραφίες από την καθημερινότητά της.

Πριν λίγο καιρό απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες στο σπίτι τους στα Νότια Προάστια. Ο ενάμιση έτους γιος της, έδειχνε ξετρελαμένος με τον τεράστιο κήπο τους και έτρεχε ενθουσιασμένος στο γρασίδι.

Ο γιος της Νίκα παίζει με τις κοτούλες στον κήπο

Πολλές φορές ο μικρός στον ίδιο κήπο παίζει μπάλα με τον μπαμπά του Κωνσταντίνο Αργυρό.

