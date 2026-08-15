Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ

Τι λέει η 26χρονη κοπέλα στο Star

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Μία αδιανόητη καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μία κοπέλα 26 ετών, διαπίστωσε έντρομη, χθες το μεσημέρι, παραμονές Δεκαπενταύγουστου, ότι την είχαν κλειδώσει στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά ενώ είχε πάει να πάρει φάρμακα για μια φίλη της.
Η περιγραφή της στο Star αποκαλύπτει τα όσα έγιναν.

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Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ

Είναι η στιγμή που η 26χρονη διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, γιατί έχουν κλειδώσει τις πόρτες και έχουν αποχωρήσει όσοι εργάζονταν στο κτίριο.

«Πήγα στον ΕΟΠΥΥ να πάρω ενέσεις για μια φίλη μου και με κλείδωσαν μέσα»

Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Όλα ξεκίνησαν όταν η Ξένια πηγαίνει στον ΕΟΠΥΥ για να πάρει τις ενέσεις για μία φίλη της που έχει αυτοάνοσο νόσημα.

«Έφθασα περίπου στις 13.20, είδα μια κυρία στο ισόγειο, πρώτη φορά πήγαινα στο κτίριο. Ήταν μια κυρία που εργαζόταν εκεί, με ενημέρωσε ότι τα γραφεία που ήταν στο ισόγειο έχουν κλείσει, και να κοιτάξω στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο αν υπάρχει κάποιος γιατρός, κάποιος να με εξυπηρετήσει. Δεν υπήρχε κανένας, οπότε ξανακατέβηκα κάτω και μέχρι να κατέβω είχαν κλειδώσει και τις δύο πόρτες», λέει η καταγγέλλουσα στο Star.

«Ήμουν τυχερή που είχα το κινητό μου, κάλεσα την αστυνομία»

«Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα το κινητό μου και που δεν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κάλεσα το 100 στις 13.39. Ήρθε πρώτα η Πυροσβεστική, αλλά δεν μπορούσαν να παρέμβουν χωρίς την παρουσία της Αστυνομίας. Όταν ήρθε η Αστυνομία μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να σπάσουν τις κλειδαριές γιατί είναι δημόσια υπηρεσία», λέει η ίδια.

Η Ξένια, προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία της, κάλεσε και έναν φίλο της που μένει κοντά στον ΕΟΠΥΥ για να τη στηρίξει.

«Προσπάθησα να είμαι ψύχραιμη. Οι συνθήκες δεν ήταν καλές, γιατί δεν είχα και νερό μαζί μου. Δεν ήξερα πόση ώρα θα διαρκέσει».

Τελικά απεγκλωβίστηκε μετά από δύο σχεδόν ώρες, ενώ, όπως είπε στο Star, έφυγε με τα χέρια άδεια, καθώς δεν υπήρχε κάποιος ώστε να της δώσει τις ενέσεις της φίλης της.

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