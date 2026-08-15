Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπληξε σήμερα το απόγευμα την Ανατολική Μάνη, όπου χρειάστηκε η επέμβαση σωστικών συνεργείων της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους. Σπίτια πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Νεροποντή Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο 10 ατόμων που παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητα.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Βίντεο από την Κοκκάλα

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη, ανέφερε ότι επλήγησαν επίσης το Καραβοστάσι, το Λιμένι και το Πορτοκάγιο, συμπληρώνοντας πως λόγω των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς.

Νεροποντή Μάνη: Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο ΙΧ της

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 15, 2026

«Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπικά προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα κτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όλα θα πάνε καλά».