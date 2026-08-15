Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης

Απολύθηκε ο δράστης της επίθεσης

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Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά ακραίας βίας στους δρόμους μεταξύ οδηγών για ασήμαντες αφορμές. Στην Πάρο, οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης, ενώ στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, για μια παρατήρηση, τρεις Σέρβοι έκλεισαν τον δρόμο και ξυλοκόπησαν οδηγό απορριμματοφόρου. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, θα δείτε βίντεο από τις δύο επιθέσεις.

Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα σε ιατρείο

Βίντεο έχει καταγράψει καρέ-καρέ την έντονη λογομαχία δύο οδηγών για μία θέση στάθμευσης στη Νάουσα της Πάρου. Παρά την παρέμβαση δύο περαστικών, ο νεαρός δεν αργεί να βγει εκτός εαυτού και να ξυλοκοπήσει ανελέητα τον ηλικιωμένο.

Δε διστάζει να τον πιάσει από τον λαιμό, να τον ρίξει πάνω σε μια «γουρούνα» και να τον γρονθοκοπήσει με μανία.

Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης

Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης

Από το βίντεο-σοκ, οι αστυνομικοί της Πάρου ταυτοποίησαν δράστη και θύμα. Ο δράστης είναι οδηγός ταξί, ενώ το θύμα του ξυλοδαρμού είναι υπάλληλος ενοικίασης οχημάτων. Ο ηλικιωμένος δεν προχώρησε, ωστόσο, σε μήνυση και γι’ αυτό ο δράστης δεν συνελήφθη, αλλά προσήλθε στο Τμήμα και του έγιναν συστάσεις.

Απολύθηκε ο δράστης της επίθεσης

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί, δήλωσε πως ο δράστης της επίθεσης έχει πλέον απολυθεί από τη δουλειά. 

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εργοδότης του οδηγού ταξί στην Πάρο στο cyclades24.gr, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό.

Χαλκιδική: Τρεις Σέρβοι οδηγοί ξυλοκόπησαν οδηγό απορριμματοφόρου

Τρεις Σέρβοι οδηγοί ξυλοκόπησαν οδηγό απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική 

Σε ένα άλλο βίντεο-ντοκουμέντο, βλέπουμε την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τρεις Σέρβους τουρίστες ένας οδηγός απορριμματοφόρου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, επειδή «τόλμησε» να τους κάνει μια παρατήρηση για την οδική τους συμπεριφορά.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», λέει το θύμα της επίθεσης.

Νωρίτερα, και αδιαφορώντας πλήρως για τους άλλους οδηγούς και την ουρά που δημιούργησαν, με τρία οχήματα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για να στριμώξουν και να ξυλοκοπήσουν τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

Οι τρεις Σέρβοι, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και εξαφανίστηκαν. Η Ελληνική Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνα για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

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