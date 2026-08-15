Ολλανδία: Όλο το γήπεδο θρήνησε για τον χαμό του βρέφους ποδοσφαιριστή

Συγκίνηση για την απώλεια της νεογέννητης κόρης του Σέουντγενς

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Χ (Patrick Leemans)
Σέουντγενς
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Συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα από την Ολλανδία, στο παιχνίδι της Μπρέντα με τη Φένλο, όπου χιλιάδες φίλαθλοι θέλησαν να σταθούν στο πλευρό του ποδοσφαιριστή Ματς Σέουντγενς, ο οποίος πρόσφατα έχασε τη νεογέννητη κόρη του.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, τα φώτα του γηπέδου έσβησαν και στις εξέδρες ακούστηκε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι ενώθηκαν σε μια συγκινητική στιγμή συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή και τη σύντροφό του που βιώνουν την τραγική απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.

Ο Σέουντγενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του μπροστά σε αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Ξεχωριστό ήταν και το μήνυμα των φιλάθλων της ομάδας του, οι οποίοι σήκωσαν ένα πανό που έγραφε: «Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».

 

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