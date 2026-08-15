Συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα από την Ολλανδία, στο παιχνίδι της Μπρέντα με τη Φένλο, όπου χιλιάδες φίλαθλοι θέλησαν να σταθούν στο πλευρό του ποδοσφαιριστή Ματς Σέουντγενς, ο οποίος πρόσφατα έχασε τη νεογέννητη κόρη του.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, τα φώτα του γηπέδου έσβησαν και στις εξέδρες ακούστηκε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι ενώθηκαν σε μια συγκινητική στιγμή συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή και τη σύντροφό του που βιώνουν την τραγική απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.
🇳🇱💛🖤 What a tribute! Powerful post-match unity at Breda following the loss of Mats Seuntjens and his partner Elba's newborn daughter.— Ultras Clips (@ultras_clips) August 14, 2026
Lights dimmed, sparklers lit across the stands, and both teams stood together in emotional support!
"Heaven has one more little star." ✨🙏 pic.twitter.com/yx49FpCcQQ
Ο Σέουντγενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του μπροστά σε αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.
Ξεχωριστό ήταν και το μήνυμα των φιλάθλων της ομάδας του, οι οποίοι σήκωσαν ένα πανό που έγραφε: «Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».
NAC verliest in eigen huis van VVV, maar dan blijft iedereen zitten voor een indrukwekkend eerbetoon aan Mats Seuntjens. 1/2 pic.twitter.com/vsGzPFzn7z— Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) August 14, 2026
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.