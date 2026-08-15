Σύμφωνα με το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προκλήθηκε από σπινθήρες όταν κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έπεσαν πάνω σε καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Το «σημείο μηδέν», όπως το ονομάζουν οι εμπειρογνώμονες, βρίσκεται ανάμεσα στην Κασσανδρεία και την Ελάνη, όπως είπε στο ρεπορτάζ της στο Star η Λευκή Γεωργάκη. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες μέσα στο δάσος.

Τα κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου έπεσαν πάνω στα καλώδια, δημιουργήθηκαν σπινθήρες και, λόγω του αέρα, η φωτιά μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στο πευκοδάσος προς Σίβηρη.

Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πολυγύρου και χθες, δύο εργολάβοι, στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως μαζί με τη δικηγόρο τους στην Εισαγγελία όπου φαίνεται να υποστήριξαν ότι το δέντρο, τα κλαδιά του οποίου έπεσαν πάνω σε καλώδια, ήταν εκτός της ζώνης ευθύνης τους.

Σημειώνεται πως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει αναλάβει την υπογειοποίηση του δικτύου στη Χαλκιδική. Η ευθύνη που φέρει, είναι να κλαδεύει δέντρα που τα κλαδιά τους ακουμπούν σε καλώδια και να δημιουργεί κάποιες αντιπυρικές ζώνες.

Επειδή όμως, μεγάλο μέρος του δικτύου περνά από δασώδεις εκτάσεις και υπάρχουν πολλά καλώδια κοντά σε πεύκα, το «σημείο μηδέν» θα μπορούσε να εντοπιστεί σε δεκάδες άλλα σημεία της περιοχής, ανέφερε η δημοσιογράφος του Star.



