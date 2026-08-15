Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά

H πτώση δέντρου σε καλώδια έγινε η αιτία να καούν χιλιάδες στρέμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
15.08.26 , 23:30 Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
15.08.26 , 23:00 Σαλαμίνα: Eίχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι της μητέρας του
15.08.26 , 22:01 Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
15.08.26 , 20:41 Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
15.08.26 , 20:00 Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
15.08.26 , 18:45 Ολλανδία: Όλο το γήπεδο θρήνησε για τον χαμό του βρέφους ποδοσφαιριστή
15.08.26 , 18:30 Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
15.08.26 , 18:09 Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
15.08.26 , 18:07 Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»
15.08.26 , 17:54 Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
15.08.26 , 17:48 Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
15.08.26 , 17:33 Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
15.08.26 , 17:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
15.08.26 , 16:47 Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
«Παναγιά μου σ’ ευχαριστώ»: Η συγκινητική ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη
Ρέβη: «Τα ταξίδια μου φαίνονταν όλα ίδια» – Η εξομολόγηση που ξεχωρίζει
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής προκλήθηκε από σπινθήρες λόγω κλαδιών δέντρου που έπεσαν σε καλώδια ηλεκτροδότησης.
  • Το «σημείο μηδέν» της φωτιάς βρίσκεται ανάμεσα στην Κασσανδρεία και την Ελάνη, με διάσπαρτες κατοικίες στο δάσος.
  • Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πολυγύρου, με δύο εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ να υποστηρίζουν ότι το δέντρο ήταν εκτός της ζώνης ευθύνης τους.
  • Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει αναλάβει την υπογειοποίηση του δικτύου στη Χαλκιδική, με ευθύνη για κλάδεμα και αντιπυρικές ζώνες.
  • Το «σημείο μηδέν» θα μπορούσε να εντοπιστεί σε πολλά σημεία της περιοχής λόγω της εγγύτητας καλωδίων με δέντρα.

Σύμφωνα με το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προκλήθηκε από σπινθήρες όταν κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έπεσαν πάνω σε καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής: Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης με μωρά στην αγκαλιά

Το «σημείο μηδέν», όπως το ονομάζουν οι εμπειρογνώμονες, βρίσκεται ανάμεσα στην Κασσανδρεία και την Ελάνη, όπως είπε στο ρεπορτάζ της στο Star η Λευκή Γεωργάκη. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες μέσα στο δάσος.

Τα κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου έπεσαν πάνω στα καλώδια, δημιουργήθηκαν σπινθήρες και, λόγω του αέρα, η φωτιά μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στο πευκοδάσος προς Σίβηρη.

Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά

Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πολυγύρου και χθες, δύο εργολάβοι, στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως μαζί με τη δικηγόρο τους στην Εισαγγελία όπου φαίνεται να υποστήριξαν ότι το δέντρο, τα κλαδιά του οποίου έπεσαν πάνω σε καλώδια, ήταν εκτός της ζώνης ευθύνης τους.

Σημειώνεται πως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει αναλάβει την υπογειοποίηση του δικτύου στη Χαλκιδική. Η ευθύνη που φέρει, είναι να κλαδεύει δέντρα που τα κλαδιά τους ακουμπούν σε καλώδια και να δημιουργεί κάποιες αντιπυρικές ζώνες.

Επειδή όμως, μεγάλο μέρος του δικτύου περνά από δασώδεις εκτάσεις και υπάρχουν πολλά καλώδια κοντά σε πεύκα, το «σημείο μηδέν» θα μπορούσε να εντοπιστεί σε δεκάδες άλλα σημεία της περιοχής, ανέφερε η δημοσιογράφος του Star.


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 |
ΣΙΒΗΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλαμαριά: την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Ελλαδα
Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
Μάνη: Χείμαρροι Οι Δρόμοι Από Καταρρακτώδη Βροχή
Ελλαδα
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Πάρος
Ελλαδα
Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
Φωτιά στη Σκύρο
Ελλαδα
Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Κόρινθος: Άγνωστος Πυρπόλησε Σταθμευμένα Αυτοκίνητα
Ελλαδα
Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη Που Έπεσε Με Το Αυτοκίνητο Σε Ρέμα
Ελλαδα
Βαρνάβας: Νεκρή 74χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο σε βαθύ ρέμα
Πάρος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Παναγία την Εκατονταπυλιανή
Ελλαδα
Πάρος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Παναγία την Εκατονταπυλιανή
Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
Ελλαδα
Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
Ήρθη Το Απαγορευτικό Απόπλου - Τα Επόμενα Δρομολόγια
Ελλαδα
Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου - Τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top