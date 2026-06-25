Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς πριν από λίγες ημέρες υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους δύο νέα, ιδιαίτερα τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Στην πρώτη φωτογραφία πρωταγωνιστεί η νεογέννητη κόρη της, η οποία ξεκουράζεται φορώντας ένα χαριτωμένο λευκό φορμάκι με ροζ λουλουδάκια, σε μια εικόνα που αποπνέει γλυκύτητα και οικογενειακή θαλπωρή.

Λίγο αργότερα, η ίδια δημοσίευσε ένα ακόμη στιγμιότυπο από βόλτα σε καταπράσινο περιβάλλον, με τον μικρό Βασίλη στην αγκαλιά της και το καρότσι της νεογέννητης κόρης της δίπλα της.

Η εικόνα αποτυπώνει τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας, με τον γιο του ζευγαριού να έχει πλέον αποκτήσει τον ρόλο του μεγάλου αδερφού.

Η άφιξη της μικρής έχει φέρει ακόμη μεγαλύτερη χαρά στο σπίτι του ζευγαριού, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή αυτής της νέας οικογενειακής σελίδας.

Παρότι επιλέγουν να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, δε λείπουν οι σπάνιες αναρτήσεις που αποκαλύπτουν στιγμές γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα.

Οι νέες φωτογραφίες δεν άργησαν να συγκεντρώσουν δεκάδες θετικά σχόλια, με τους followers της Αλεξάνδρας Νίκα να στέλνουν τις ευχές τους για τα δύο παιδιά του ζευγαριού και να ξεχωρίζουν τη γαλήνη και τη ζεστασιά που αποπνέουν τα οικογενειακά στιγμιότυπα.