Αλεξάνδρα Νίκα: Η πιο γλυκιά βόλτα με τα δύο παιδιά της

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O Κωνσταντίνος Αργυρός στο Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τα παιδιά της.
  • Η νεογέννητη κόρη της και ο γιος της Βασίλης πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει τη νέα τους καθημερινότητα με χαρά και αγάπη.
  • Οι followers της Αλεξάνδρας στέλνουν ευχές και σχολιάζουν τη ζεστασιά των στιγμιότυπων.

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς πριν από λίγες ημέρες υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

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Αλεξάνδρα Νίκα: Η πιο γλυκιά βόλτα με τα δύο παιδιά της

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους δύο νέα, ιδιαίτερα τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Στην πρώτη φωτογραφία πρωταγωνιστεί η νεογέννητη κόρη της, η οποία ξεκουράζεται φορώντας ένα χαριτωμένο λευκό φορμάκι με ροζ λουλουδάκια, σε μια εικόνα που αποπνέει γλυκύτητα και οικογενειακή θαλπωρή.

Νίκα: «My little strawberry» – Η τρυφερή ανάρτηση με τη νεογέννητη Μιράντα

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πιο γλυκιά βόλτα με τα δύο παιδιά της

Λίγο αργότερα, η ίδια δημοσίευσε ένα ακόμη στιγμιότυπο από βόλτα σε καταπράσινο περιβάλλον, με τον μικρό Βασίλη στην αγκαλιά της και το καρότσι της νεογέννητης κόρης της δίπλα της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πιο γλυκιά βόλτα με τα δύο παιδιά της

Η εικόνα αποτυπώνει τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας, με τον γιο του ζευγαριού να έχει πλέον αποκτήσει τον ρόλο του μεγάλου αδερφού.

Η άφιξη της μικρής έχει φέρει ακόμη μεγαλύτερη χαρά στο σπίτι του ζευγαριού, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή αυτής της νέας οικογενειακής σελίδας.

 

Παρότι επιλέγουν να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, δε λείπουν οι σπάνιες αναρτήσεις που αποκαλύπτουν στιγμές γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα.

Οι νέες φωτογραφίες δεν άργησαν να συγκεντρώσουν δεκάδες θετικά σχόλια, με τους followers της Αλεξάνδρας Νίκα να στέλνουν τις ευχές τους για τα δύο παιδιά του ζευγαριού και να ξεχωρίζουν τη γαλήνη και τη ζεστασιά που αποπνέουν τα οικογενειακά στιγμιότυπα.

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