Αργυρός: «Μεγαλώνει η οικογένεια. Έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα»

Όσα είπε για τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα και τα παιδιά τους

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O Κωνσταντίνος Αργυρός στο Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του, μια κόρη που ονομάζεται Μιράντα.
  • Η νέα καθημερινότητα του Αργυρού περιλαμβάνει προσαρμογές λόγω της πατρότητας και του ρόλου του ως πατέρα.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα, και τη σημασία της οικογένειας.
  • Αναφέρθηκε σε πρόσφατο Ρεκόρ Γκίνες με το τραγούδι του για την ενίσχυση κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.
  • Συμμετείχε σε φιλανθρωπική συναυλία για τον 17χρονο Μάνο που πάσχει από καρκίνο.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του με την Αλεξάνδρα Νίκα, ολοκληρώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την οικογενειακή του ευτυχία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί στο σπίτι τους μετά τον ερχομό της νεογέννητης κόρης τους, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα, τιμώντας τη γιαγιά της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους

Αργυρός: «Μεγαλώνει η οικογένεια. Έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα»

«Έχω γίνει και ευαίσθητος από τότε, έχουμε κάνει οικογένεια», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώντας για τις αλλαγές που έχουν φέρει στη ζωή του η πατρότητα και η δημιουργία της δικής του οικογένειας.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως η μικρή είναι μόλις 12-13 ημερών, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για το νέο μέλος της οικογένειας.

«Μεγαλώνει η οικογένεια, χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, γιατί τώρα υπάρχει ένα καινούριο μέλος», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε και για τον νέο ρόλο του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος πλέον είναι ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας.

«Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια, είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε μου αρέσει να υπάρχει χαρά και ζωή στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Νίκα: «My little strawberry» – Η τρυφερή ανάρτηση με τη νεογέννητη Μιράντα

Αργυρός: «Μεγαλώνει η οικογένεια. Έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε και την ευγνωμοσύνη που νιώθει για τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα, με την οποία έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.

«Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα. Προσέχουμε την οικογένειά μας. Η ουσία βρίσκεται στα απλά πράγματα, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά», δήλωσε με συγκίνηση.

Αργυρός: «Μεγαλώνει η οικογένεια. Έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα»

Αφορμή για τις δηλώσεις του στάθηκε και το νέο Ρεκόρ Γκίνες που σημειώθηκε στα Χανιά με το τραγούδι του «Θεσσαλονίκη μου», στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του αγώνα κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

«Είναι τιμή για όλους και χαρά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί για έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Συγκινήθηκα πραγματικά όταν το έμαθα», ανέφερε.

Τέλος, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για τον 17χρονο Μάνο, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Για ακόμη μία φορά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδειξε πως, παρά την τεράστια επιτυχία του, η μεγαλύτερη προτεραιότητά του παραμένει η οικογένειά του, με τον ίδιο να απολαμβάνει κάθε στιγμή δίπλα στην Αλεξάνδρα Νίκα, τον μικρό Βασίλη και τη νεογέννητη κόρη τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

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