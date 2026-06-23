Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι οποίοι πρόσφατα καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους, μεγαλώνοντας την όμορφη οικογένειά τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μπορεί να επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο κατά καιρούς μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά δύο παιδιών.

Αυτή τη φορά, δημοσίευσε ένα νέο Instagram Story με πρωταγωνίστρια τη νεογέννητη κόρη της. Στο γλυκό στιγμιότυπο, η μικρή φαίνεται ξαπλωμένη στο λίκνο της, φορώντας ένα λευκό φορμάκι με μικρές φραουλίτσες, ενώ είναι σκεπασμένη με μία ροζ κουβερτούλα με αστέρια.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «My little strawberry (Η μικρή μου φράουλα)», προσθέτοντας ένα emoji φράουλας και κερδίζοντας αμέσως τα πιο τρυφερά σχόλια των followers της.

Η άφιξη της μικρής έχει φέρει ακόμη περισσότερη χαρά στο σπίτι του ζευγαριού, με τον γιο τους, Βασίλη, να έχει πλέον έναν νέο και ξεχωριστό ρόλο: αυτόν του μεγάλου αδερφού.

Ο μικρός, που αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των γονιών του, καλείται πλέον να μοιραστεί την καθημερινότητά του με τη νεογέννητη αδελφούλα του, σε ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια.

Μάλιστα, η μικρή θα πάρει το όνομα Μιράντα, τιμώντας τη γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συμβολική επιλογή για την οικογένεια, η οποία θέλησε να κρατήσει ζωντανή την οικογενειακή παράδοση μέσα από το όνομα της νεότερης προσθήκης της.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού, τόσο ο ίδιος όσο και η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνουν κάθε στιγμή με τα παιδιά τους, ζώντας μία από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές περιόδους της ζωής τους.