Νίκα: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε μπαμπάς ξανά

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Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη. Απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε τη δεύτερη κόρη της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το μεσημέρι της 8ης Ιουνίου 2026.
  • Η νεογέννητη ζυγίζει 2,8 κιλά και το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον 1,5 έτους Βασίλη.
  • Η Νίκα έκανε συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της ιατρικής ομάδας.
  • Ο πατέρας της Αλεξάνδρας δήλωσε ότι η γέννα ήταν μια σημαντική και συγκινητική στιγμή για την οικογένεια.
  • Το ζευγάρι είναι τρισευτυχισμένο με την προσθήκη της νέας τους κόρης στην οικογένεια.

Λίγο μετά την επιστροφή στο σπίτι με τη νεογέννητη κόρη της και τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό, η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού

αργυρος

Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους/ NDP

Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον τραγουδιστή το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026, με τη νεογέννητη να ζυγίζει 2 κιλά και 800 γραμμάρια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά και ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού.

Το ζευγάρι που έχει ακόμη έναν γιο, τον 1,5 έτους Βασίλη, είναι τρισευτυχισμένο. Τόσο ο καλλιτέχνης όσο και η επιχειρηματίας ήθελαν πολύ να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Στην πρώτη της ανάρτηση μετά την έξοδό τους από το μαιευτήριο, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται τα δικά της χέρια και του συζύγου της να κρατούν τα πατουσάκια της νεογέννητης κόρης τους.

«Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη.  Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον φανταστικό γιατρό μας @stefanoschandakas , στη μαία μας @tsiara_eleni και σε όλη την υπέροχη ομάδα του @mitera.gr για την αμέριστη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξή τους σε μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας» έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Δες την ανάρτηση:

«Έφτασαν στις 07:00 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη, όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ ούτε πιο λίγο», είπε ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα σε δηλώσεις του στην εκπομπή Το Πρωινό.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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