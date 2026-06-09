Για τη νεογέννητη κόρη της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού και τις στιγμές που έζησε η οικογένεια στο μαιευτήριο μίλησε ο παππούς της μικρής, Γιώργος Νίκας.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Έφτασαν στις 07:00 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη, όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ ούτε πιο λίγο», είπε ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα σε δηλώσεις του στην εκπομπή Το Πρωινό.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του, χαρίζοντας ένα αδελφάκι στον πρωτότοκο γιο του, Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του τηρούν την παράδοση και τιμούν τους γονείς τους, επιλέγοντας να δώσουν στα παιδιά τους τα ονόματά τους. Θυμίζουμε πως Βασίλη λένε τον πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και Μιράντα τη μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα.

Η είδηση ότι γεννήθηκε η κόρη του ζευγαριού έγινε γνωστή χθες το απόγευμα, μέσα από μια ανάρτηση του μαιευτήρα – γυναικολόγου της Αλεξάνδρας.

«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…», έγραψε ο Dr. Στέφανος Χάντακας, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου μωρού με τη μαμά του.