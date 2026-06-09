Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού

«Ευχαριστούμε τον Θεό. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 13:05 Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί μάνα και γιος
09.06.26 , 13:01 Ελενα Κώνστα για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Είμαστε οικογένεια»
09.06.26 , 12:54 Έλενα Τσαγκρινού: «Είμαι ερωτευμένη. Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή»
09.06.26 , 12:52 Ποιο ζευγάρι διασήμων χώρισε αθόρυβα πριν λίγους μήνες;
09.06.26 , 12:52 MasterChef Sneak Preview: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χρήστου και Ανδρέα
09.06.26 , 12:49 Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων
09.06.26 , 12:27 Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
09.06.26 , 12:26 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα
09.06.26 , 12:00 Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;
09.06.26 , 11:53 Τα superfoods που επιλέγει η Μαριέττα Χρουσαλά στο πρωινό της
09.06.26 , 11:52 Δασκουλίδης-Μπάστα-Βοζίκη Live στον Πειραιά
09.06.26 , 11:52 Σαμαρά: «Tα μάτια μου γεμίζoυν δάκρυα»- Το συγκινητικό post της ηθοποιού
09.06.26 , 11:51 Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
09.06.26 , 11:46 «Χαλάει» ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική
09.06.26 , 11:30 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική
«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη. Απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι στις 16:00 στο μαιευτήριο, μετά από άφιξη στις 07:00.
  • Ο παππούς Γιώργος Νίκας δήλωσε ότι η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη, όπως όλες οι μητέρες κατά τη γέννα.
  • Το νέο κοριτσάκι θα ονομάζεται Μιράντα, τιμώντας τους γονείς του ζευγαριού.
  • Η οικογένεια έχει ήδη έναν γιο, τον Βασίλη, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.
  • Η είδηση της γέννησης ανακοινώθηκε από τον μαιευτήρα της Αλεξάνδρας, Dr. Στέφανος Χάντακας.

Για τη νεογέννητη κόρη της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού και τις στιγμές που έζησε η οικογένεια στο μαιευτήριο μίλησε ο παππούς της μικρής, Γιώργος Νίκας

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Έφτασαν στις 07:00 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη, όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ ούτε πιο λίγο», είπε ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα σε δηλώσεις του στην εκπομπή Το Πρωινό.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του, χαρίζοντας ένα αδελφάκι στον πρωτότοκο γιο του, Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του τηρούν την παράδοση και τιμούν τους γονείς τους, επιλέγοντας να δώσουν στα παιδιά τους τα ονόματά τους. Θυμίζουμε πως Βασίλη λένε τον πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και Μιράντα τη μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα. 

Η είδηση ότι γεννήθηκε η κόρη του ζευγαριού έγινε γνωστή χθες το απόγευμα, μέσα από μια ανάρτηση του μαιευτήρα – γυναικολόγου της Αλεξάνδρας. 

«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…», έγραψε ο Dr. Στέφανος Χάντακας, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου μωρού με τη μαμά του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top