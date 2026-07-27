Τουρισμός Για Όλους 2026-2027: Πότε Ξεκινούν Οι Αιτήσεις

Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές. Ο νέος κύκλος προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερες επιδοτήσεις, ενίσχυση για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και περισσότερη ευελιξία στη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τα κοινωνικά ή οικογενειακά του χαρακτηριστικά, αλλά και το πότε θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το voucher.

Μεγαλύτερα ποσά αναμένεται να λάβουν όσοι επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εκτός της τουριστικής περιόδου αιχμής, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, καθώς και όσοι ταξιδέψουν σε ηπειρωτικούς και ορεινούς προορισμούς. Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού.

Τουρισμός για όλους 2026-2027: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια - Τι αλλάζει

Ο νέος κύκλος του προγράμματος διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους πολίτες.

Ειδικότερα, εξετάζεται:

αύξηση του ορίου για άγαμους από 19.000 σε 21.000 ευρώ

αύξηση για έγγαμους χωρίς παιδιά από 31.000 σε 33.000 ευρώ

υψηλότερα όρια για οικογένειες με παιδιά, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνουν έως και τις 58.000 ευρώ

Τα τελικά κριτήρια θα ανακοινωθούν με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος και την έναρξη των αιτήσεων.

Επίσης, για πρώτη φορά προβλέπεται συμμετοχή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για:

άτομα με αναπηρία 67% και άνω

οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες αναμένεται να λάβουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Τουρισμός για όλους 2026-2027: Μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερη ευελιξία

Η επιδότηση θα γίνεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, στην οποία θα μπαίνει το ποσό του κάθε δικαιούχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος αναμένεται να έχει ισχύ έως και 18 μήνες, αντί για 12 που ήταν η ισχύς των προηγούμενων προγραμμάτων.

Επιπλέον, η επιδότηση δε θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες από μία συναλλαγές, μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό.

Τουρισμός για όλους 2026-2027: Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: έως τις 30 Ιουνίου 2027

Δεύτερη φάση: από τις αρχές του 2027 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027

Για τη δεύτερη φάση δε θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι επιπλέον δικαιούχοι θα προκύψουν από όσους είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση αλλά δεν είχαν επιλεγεί, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα.