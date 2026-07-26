Από τη Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε οφειλέτες με συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση χρεών προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Το ελάχιστο όριο οφειλής για την υπαγωγή στον μηχανισμό μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι διευρύνει τη δυνατότητα ένταξης σε έως 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες.

Οι μικροοφειλέτες μπορούν πλέον να εξετάσουν τη συνολική διευθέτηση των υποχρεώσεών τους μέσω πολλών ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κατώτατη δόση τα 50 ευρώ.

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