Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει από τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Εξωδικαστικός: Ποιοι οφειλέτες αξιοποίησαν περισσότερο τις ρυθμίσεις χρεών / MEGA News

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού.
  • Δικαιούχοι είναι οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ.
  • Το ελάχιστο όριο οφειλής μειώθηκε από 10.000 σε 5.000 ευρώ.
  • Η αλλαγή αναμένεται να επιτρέψει την ένταξη έως 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλετών.
  • Οι μικροοφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους με δόσεις τουλάχιστον 50 ευρώ.

Από τη Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε οφειλέτες με συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση χρεών προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Το ελάχιστο όριο οφειλής για την υπαγωγή στον μηχανισμό μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι διευρύνει τη δυνατότητα ένταξης σε έως 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες.

Οι μικροοφειλέτες μπορούν πλέον να εξετάσουν τη συνολική διευθέτηση των υποχρεώσεών τους μέσω πολλών ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κατώτατη δόση τα 50 ευρώ. 

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