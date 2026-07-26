Γιάννης Πλούταρχος & Κατερίνα την Παρασκευή 4/9 στο Κατράκειο

Αγαπημένες μελωδίες και μοναδικές ερμηνείες

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Γιάννης Πλούταρχος-Κατερίνα Την Παρασκευή 4/9 Στο Κατράκειο
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Ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει στο Κατράκειο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας για μία μοναδική συναυλία την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00.

Μαζί του η Κατερίνα, με την χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή της, σε ερμηνείες που έχει αγαπήσει το κοινό.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα με διαχρονικά τραγούδια, αλλά και μεγάλες σύγχρονες επιτυχίες, υποσχόμενοι μια ξεχωριστή εμπειρία.

Γιάννης Πλούταρχος & Κατερίνα την Παρασκευή 4/9 στο Κατράκειο

Ο Γιάννης Πλούταρχος θα παρουσιάσει τους πιο σημαντικούς σταθμούς της πολυετούς πορείας του, όπως «Όλα σε σένα τα βρήκα», «Φοβάμαι», «Αχ κορίτσι μου», «Υπήρχαν όρκοι», «Το Καλύτερο Παιδί», «Γιατί Έχω Εσένα», την πρόσφατη μεγάλη επιτυχία του «Δε Γίνεται» καθώς και πολλές ακόμη αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Γιάννης Πλούταρχος & Κατερίνα την Παρασκευή 4/9 στο Κατράκειο

Η Κατερίνα, με τη φρέσκια παρουσία και τη δυναμική σκηνική της ενέργεια, θα ερμηνεύσει τραγούδια από τη δική της πορεία,  όπως το τελευταίο της single «Αστροφεγγιά»  καθώς και τις μεγάλες της επιτυχίες «Τι Φταις Κι Εσύ», «Ακούστε Τι Μου Λέει» και «Χημεία» , επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο ανερχόμενες γυναικείες φωνές της νέας γενιάς!

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Κατράκειο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας θα γεμίσει με συναίσθημα, αγαπημένες μελωδίες και μοναδικές ερμηνείες, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μουσική συνάντηση δύο ξεχωριστών καλλιτεχνών που θα ενώσουν τις φωνές τους και θα χαρίσουν στο κοινό μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, κέφι και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giannis-ploutarxos-katerina/

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
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ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
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