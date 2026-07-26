Μία οικογενειακή φωτογραφία ανέβασε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στα social media, μια ημέρα μετά τα 56α γενέθλιά του, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του ευχήθηκαν.

Η δημοσίευση έγινε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και είχε ως αφορμή την ξεχωριστή ημέρα που πέρασε με την οικογένειά του στο πλευρό του. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να απαντήσει δημόσια στην αγάπη που δέχθηκε για τα γενέθλιά του.

Το μήνυμα του Γρηγόρη Γκουντάρα για τα γενέθλιά του

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γρηγόρης Γκουντάρας έγραψε: «Ετών …56 +1 ημέρα πλέον. Σας ευχαριστούμε για τις άπειρες ευχές σας. Υγεία μόνο & συνεχίζουμε».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα στο Instagram με τη Ναταλί Κάκκαβα και τα παιδιά τους

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ, διαγράφοντας παράλληλη πορεία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Η γνωριμία τους οδήγησε στον γάμο το 2010, και μέσα στα χρόνια δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια αποκτώντας δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο. Η καθημερινότητά τους και η σχέση τους χαρακτηρίζονται από έντονη συντροφικότητα και αμοιβαία υποστήριξη, στοιχεία που συχνά μοιράζονται και με το κοινό τους.

Στον επαγγελματικό στίβο, ο Γρηγόρης Γκουντάρας έχει γράψει τη δική του πορεία ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες ψυχαγωγικές εκπομπές και μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως αυτή με την Ελένη Μενεγάκη κι αργότερα με την Κατερίνα Καινούργιου. Από την άλλη, η Ναταλί Κάκκαβα, με υπόβαθρο στις θετικές επιστήμες ως μαθηματικός, ξεχώρισε για χρόνια στην παρουσίαση δελτίων καιρού σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η κοινή τους πορεία πέρασε και μπροστά από τις κάμερες, αφού συνεργάστηκαν ως τηλεοπτικό δίδυμο σε εκπομπές όπως το Καλοκαίρι #not, το Big Brother και το Όλα Γκουντ, μεταφέροντας τη χημεία τους στο τηλεοπτικό κοινό.