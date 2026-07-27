Ταϊλάνδη: Σάλος με Ιταλούς μαθητές που έβρισαν επιβάτη στο τρένο

Η δημόσια συγγνώμη της ιταλικής πρεσβείας

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Ταϊλάνδη: Σάλος Με Ιταλούς Μαθητές Που Έβρισαν Επιβάτη Μετρό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ιταλοί μαθητές στην Ταϊλάνδη έβρισαν γυναίκα σε τρένο που τους ζήτησε να μιλούν χαμηλόφωνα.
  • Το βίντεο της επίθεσης έγινε viral με πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας οργή στα social media.
  • Η ιταλική πρεσβεία δημοσίευσε βίντεο συγγνώμης από τους μαθητές και τους υπεύθυνους της αποστολής.
  • Οι μαθητές θα επιστρέψουν στην Ιταλία και θα ληφθούν μέτρα για την εκπαίδευσή τους σχετικά με τον σεβασμό προς άλλες κουλτούρες.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ταϊλάνδη η συμπεριφορά Ιταλών μαθητών που πραγματοποιούσαν εκδρομή στην Μπανγκόκ, όταν έβρισαν μια γυναίκα μέσα στο τρένο γιατί τους ζήτησε να χαμηλώσουν τον τόνο της φωνής τους. 

Η επιβάτης κατέγραψε το σκηνικό με το κινητό της τηλέφωνο και το ανέβασε στα social media, με αποτέλεσμα να γίνει viral συγκεντρώνοντας πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές.

 

 

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να λέει στους μαθητές «στην Ταϊλάνδη δε φωνάζουμε», ζητώντας να μιλάνε χαμηλόφωνα. Εκείνοι όμως αντί να τη σεβαστούν, την έβρισαν, ενώ ένας από αυτούς της έκανε μια άσεμνη χειρονομία και οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε γέλια. 

Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο, ένας από τους συνοδούς της ομάδας φέρεται να είπε στη γυναίκα με ειρωνικό τρόπο «συγγνώμη που φέρνουμε χρήματα στη χώρα σας», ενώ της ζήτησε να σωπάσει, υποστηρίζοντας ότι «είναι απλώς παιδιά».

Το βίντεο προκάλεσε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χιλιάδες χρήστες καταδίκασαν τη συμπεριφορά των μαθητών, επισημαίνοντας ότι δε δικαιολογείται η έλλειψη σεβασμού προς τους κατοίκους και τον πολιτισμό της Ταϊλάνδης. 

Κάποιοι μάλιστα συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου έμεναν οι Ιταλοί μαθητές, απαιτώντας να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. 

Τελικά μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ιταλική πρεσβεία στην Μπανγκόκ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο οι υπεύθυνοι της σχολικής αποστολής κι ένας από τους μαθητές ζητούν συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά τους. 

«Ζητούμε συγχώρεση από τον λαό και τη χώρα της Ταϊλάνδης για τη συμπεριφορά μας», ανέφερε ένας από τους υπεύθυνους, παραδεχόμενος ότι καθυστέρησαν να αντιδράσουν, κάτι που χαρακτήρισε λανθασμένη απόφαση.

Μία από τις συνοδούς δήλωσε ότι «τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τον σεβασμό», εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη προς όσους προσβλήθηκαν. Παράλληλα, ένας από τους μαθητές παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Οι υπεύθυνοι της αποστολής τόνισαν ότι δεν αποδέχονται τέτοιες συμπεριφορές, γνωστοποιώντας ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν άμεσα στην Ιταλία κι ότι θα ληφθούν μέτρα για να κατανοήσουν τη σημασία του σεβασμού προς τις χώρες και τους πολιτισμούς που επισκέπτονται.

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