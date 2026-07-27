Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Οι φλόγες απειλούν το Μπορντό

Πάνω από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στη Ζιρόντ της Γαλλίας πλησιάζει το Μπορντό, με περισσότερους από 375.000 κατοίκους να έχουν εκκενώσει τις εστίες τους.
  • Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη, με 84 πυροσβέστες τραυματισμένους και 2.500 πυροσβέστες να επιχειρούν.
  • Στην Ισπανία, 116.000 πολίτες έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους, με νέα πυρκαγιά στη Βαλένθια να προκαλεί ανησυχία.
  • Η πυρκαγιά στην Άβιλα της Ισπανίας έχει καταστρέψει 50.000 εκτάρια, θεωρείται η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
  • Οι αρχές προειδοποιούν για νέες αναζωπυρώσεις λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και κλιματικής κρίσης.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Γαλλία, καθώς η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Ζιρόντ έχει φτάσει πλέον μια ανάσα από το Μπορντό, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στις αρχές και στους κατοίκους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες σε ένα από τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει έκταση περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι. Πρόκειται, σύμφωνα με τις αρχές, για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

 

Περισσότεροι από 375.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ η ανησυχία εντείνεται λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Καταστροφικές φωτιές πλήττουν Γαλλία και Ισπανία - AP Images

Καταστροφικές φωτιές πλήττουν Γαλλία και Ισπανία - AP Images

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με στόχο τον συντονισμό της κρατικής αντίδρασης και τη διαχείριση της κρίσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη, τονίζοντας ότι η φωτιά άλλαξε συμπεριφορά μέσα σε λίγες ώρες.

 

 

«Η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη φωτιά στη Ζιρόντ έχει φτάσει μια ανάσα από την πόλη του Μπορντώ - AP Images

Η μεγάλη φωτιά στη Ζιρόντ έχει φτάσει μια ανάσα από την πόλη του Μπορντώ - AP Images

Όπως πρόσθεσε, το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών.

Από την Τετάρτη, 84 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ στο πεδίο επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και ελβετική ομάδα, 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω της φωτιάς στη Γαλλία - AP Images

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω της φωτιάς στη Γαλλία - AP Images

Συλλήψεις για εμπρησμό – Αυστηρές ποινές για τους υπαίτιους

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για εμπρησμό το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της καταστροφής.

 

 

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ένας άνδρας που κάπνιζε μέσα σε δασική περιοχή, καθώς και δύο άτομα που έκαναν μπάρμπεκιου σε δάσος, παραβιάζοντας τις απαγορεύσεις.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για τις φωτιές - AP Images

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για τις φωτιές - AP Images

Οι γαλλικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι ποινές για εμπρησμό ή αμέλεια που οδηγεί σε πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα αυστηρές και μπορούν να φτάσουν ακόμη και πολυετείς ποινές κάθειρξης, ειδικά όταν απειλούνται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Μεγάλες φωτιές μαίνονται και στην Ισπανία - AP Images

Μεγάλες φωτιές μαίνονται και στην Ισπανία - AP Images

Ισπανία: Υπό έλεγχο μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη – Νέος συναγερμός στη Βαλένθια

Στην Ισπανία, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Τα μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

 

 

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε για «δύσκολες ώρες», επισημαίνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Στη Βαλένθια περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια του - AP Images

Στη Βαλένθια περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια του - AP Images

«Αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες ώρες… η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ θετική όσον αφορά την εξέλιξη της πυρκαγιάς», ανέφερε.

Παράλληλα, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη Βαλένθια, αναγκάζοντας περίπου 15.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί της Κυριακής από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχείρησαν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης. 

Τραγωδία και μαζικές εκκενώσεις – 116.000 άνθρωποι εκτός σπιτιών

Συνολικά, στην Ισπανία περισσότεροι από 116.000 πολίτες έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Associated Press.

Το μέτωπο στη Βαλένθια είναι ανεξέλεγκτο - AP Images

Το μέτωπο στη Βαλένθια είναι ανεξέλεγκτο - AP Images

Η κατάσταση στη Βαλένθια χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτο μέτωπο.

 

 

«Η φωτιά ξεπερνά τις δυνατότητές μας να την σβήσουμε, έχει περίμετρο περίπου 21 χιλιομέτρων», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χουανφράν Πέρες Γιόρκα.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τον θάνατο ενός άνδρα στη Μανίσες της Βαλένθια, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε φαράγγι.

«Τέρας» η πυρκαγιά στην Άβιλα – Η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία

Σοκ προκαλούν και οι εξελίξεις στην κεντρική Ισπανία, όπου η πυρκαγιά στην επαρχία Άβιλα έχει καταστρέψει περίπου 50.000 εκτάρια γης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας - AP Images

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας - AP Images

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Σάρα Άαγκεσεν, τη χαρακτήρισε ως:

«Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας».

Ακόμη πιο δραματική ήταν η περιγραφή της επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, η οποία αποκάλεσε το πύρινο μέτωπο απλά… «τέρας».

Οι καιρικές συνθήκες σε Γαλλία και Ισπανία ευννοούν τις αναζωπυρώσεις και την επέκταση των πυρκαγιών - AP Images

Οι καιρικές συνθήκες σε Γαλλία και Ισπανία ευννοούν τις αναζωπυρώσεις και την επέκταση των πυρκαγιών - AP Images

Οι αρχές σε Γαλλία και Ισπανία προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις, ενώ η κλιματική κρίση θεωρείται πλέον βασικός παράγοντας της έντασης των φαινομένων.

Η Ευρώπη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να απειλούν ζωές, περιουσίες και ολόκληρες περιοχές.

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