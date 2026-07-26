Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8.66μ.

Ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα

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Αθλητικα
Μίλτος Τεντόγλου
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Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στον Βόλο, καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης μπήκε στον αγώνα με προσπάθεια στα 8,52 μέτρα (άνεμος +1,1 μ./δ.), επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνων, ξεπερνώντας τα 8,48 μ. που είχε σημειώσει ο ίδιος το 2021. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επίδοση συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της καριέρας του.

Στη δεύτερη προσπάθειά του προσγειώθηκε επίσης στα 8,66 μέτρα, ωστόσο ο ευνοϊκός άνεμος (+2,7 μ./δ.) δεν επέτρεψε την επίσημη καταγραφή της επίδοσης για στατιστικούς σκοπούς.

Η επιβεβαίωση ήρθε αμέσως μετά, όταν στην τρίτη του προσπάθεια πέτυχε εκ νέου άλμα στα 8,66 μέτρα, αυτή τη φορά με επιτρεπτό άνεμο, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούης Τσάτουμας την 1η Ιουνίου 2007.

Στο τέταρτο άλμα του απλά προσγειώθηκε στο σκάμμα, ενώ στο πέμπτο ήταν άκυρος, κλείνοντας με 8.64 (0.7) στο έκτο.

Με αυτές τις επιδόσεις, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης δείχνει έτοιμος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, έχοντας ήδη σημειώσει φέτος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 μέτρα.

Δεύτερος με 7.84 (1.1) ήταν ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) και τρίτος ο 19χρονος Αρσένης Κουλούρης με 7.69 (0.1).

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ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
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