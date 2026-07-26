Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι, όταν εντοπίστηκε μία ύποπτη βαλίτσα μισοκρυμμένη πίσω από κάδο απορριμμάτων.

Ειδικός πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. την προσέγγισε και κατάφερε να την ανοίξει, διαπιστώνοντας ότι δεν περιείχε κάτι επικίνδυνο. Η επιχείρηση των Αρχών καταγράφηκε ζωντανά και αποκλειστικά από την κάμερα του δημοσιογράφου Βαγγέλη Γκούμα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η παρουσία της βαλίτσας είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην καρδιά της Αθήνας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους, έκλεισαν τα καταστήματα και απομάκρυναν χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες.

Γιατί θεωρήθηκε ύποπτη η βαλίτσα

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικοί στο Star και στον Βαγγέλη Γκούμα, τις Αρχές προβλημάτισαν τόσο το μέγεθος της βαλίτσας όσο και το σημείο στο οποίο είχε βρεθεί.

Η βαλίτσα δεν ήταν απλώς αφημένη δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων, αλλά έμοιαζε να έχει τοποθετηθεί μισοκρυμμένη πίσω του. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν το περιστατικό με μεγάλη προσοχή και κάλεσαν αμέσως τους ειδικούς πυροτεχνουργούς.

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙΑΣ απέκλεισαν περιμετρικά την περιοχή και προσπάθησαν να απομακρύνουν τον κόσμο. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εκείνη την ώρα στο Μοναστηράκι βρίσκονταν χιλιάδες τουρίστες, ενώ εκατοντάδες οχήματα κινούνταν στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να αδειάσουν το σημείο, να σταματήσουν την κυκλοφορία και να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο γύρω από την ύποπτη βαλίτσα.

Η στιγμή που ο πυροτεχνουργός άνοιξε τη βαλίτσα

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ήταν το πρώτο τηλεοπτικό συνεργείο που έφτασε στην περιοχή και κατέγραψε αποκλειστικά όλη την επιχείρηση. Ο Βαγγέλης Γκούμας μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις, ενώ την εικόνα κατέγραφε ο Κώστας Χριστοβασίλης.

Ο ειδικός πυροτεχνουργός φόρεσε την προστατευτική στολή και το ειδικό κράνος και πλησίασε προσεκτικά τη βαλίτσα. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους πολίτες που βρίσκονταν σε απόσταση να κάνουν ησυχία.

Αρχικά, ο πυροτεχνουργός επιθεώρησε το αντικείμενο και στη συνέχεια επέστρεψε προς τους συναδέλφους του. Λίγο αργότερα φόρεσε ξανά το κράνος του και κατευθύνθηκε για δεύτερη φορά προς τη βαλίτσα, έχοντας μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Τελικά κατάφερε να την ανοίξει, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη.

Έληξε ο συναγερμός στο Μοναστηράκι

Οι αποκλειστικές εικόνες του Star έδειξαν τη βαλίτσα ανοιχτή και τον πυροτεχνουργό να απομακρύνεται από το σημείο. Από τις κινήσεις των αστυνομικών έγινε σαφές ότι η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία και δεν είχε εντοπιστεί κάτι επικίνδυνο.

Στο Μοναστηράκι είχαν μεταβεί, εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση εάν αυτή κρινόταν απαραίτητη.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο αστυνομικός κλοιός άρχισε να απομακρύνεται και οι τουρίστες μπορούσαν να επιστρέψουν στην πλατεία. Η κυκλοφορία και η λειτουργία των καταστημάτων αποκαταστάθηκαν σταδιακά, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί στο κέντρο της Αθήνας.