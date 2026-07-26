Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star

Τις πρώτες σκέψεις και τα συναισθήματά τους μετά την ιστορική κατάκτηση του World Cup στο πόλο μοιράστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Στέλιος Αργυρόπουλος, και ο Δημήτρης Νικολαΐδης.

Οι δύο διεθνείς μίλησαν στον Σπύρο Λάμπρου λίγες ώρες μετά τη νίκη της Ελλάδας με 15-14 απέναντι στην Ουγγαρία, στον μεγάλο τελικό του Σίδνεϊ.

Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση στο πόλο ανδρών, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες του ελληνικού αθλητισμού. Σύμφωνα με τη World Aquatics, στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετείχαν οι οκτώ κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Το γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, διαμορφώνοντας το τελικό 15-14.

Στέλιος Αργυρόπουλος: «Θέλαμε πολύ καιρό αυτό το χρυσό»

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας εξήγησε ότι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αποτελούσε εδώ και χρόνια μεγάλο στόχο για τους διεθνείς.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το στοχεύαμε πολύ καιρό, θέλαμε ένα χρυσό μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία μας στο ανδρικό πόλο. Οπότε είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι και πολύ χαρούμενοι», ανέφερε.

Η Ελλάδα είχε φτάσει αρκετές φορές πολύ κοντά στην κορυφή, χωρίς να καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτή τη φορά, όμως, οι διεθνείς πίστεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ότι μπορούσαν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους.

Το «χρυσό» γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος

Ο Σπύρος Λάμπρου ζήτησε από τον Στέλιο Αργυρόπουλο να περιγράψει τι αισθάνθηκε όταν πέτυχε το καθοριστικό γκολ.

Παρά τη μεγάλη χαρά του, ο αρχηγός της Εθνικής αποκάλυψε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κοιτάξει το χρονόμετρο, καθώς η Ουγγαρία είχε ακόμη χρόνο για μία τελευταία επίθεση.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος. Όμως κοίταξα κατευθείαν τον χρόνο, γιατί είχαμε μία άμυνα να παίξουμε. Είχαμε 12 δευτερόλεπτα και ο αντίπαλος είχε αρκετό χρόνο. Οπότε, αν και χάρηκα, αυτομάτως είχα άγχος να βγάλουμε την άμυνα», είπε.

Δημήτρης Νικολαΐδης: «Παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον»

Ο Δημήτρης Νικολαΐδης εξήγησε ότι το μεγάλο όπλο της Εθνικής είναι η ενότητα και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους παίκτες, ιδιαίτερα όταν ένας αγώνας γίνεται δύσκολος.

«Θεωρώ ότι παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον, πρώτα απ’ όλα. Και μετά από τις άμυνες που βγάζουμε, γιατί όταν βγάζουμε μία άμυνα, αυτό μας δίνει κίνητρο να κάνουμε κάτι καλύτερο στην επίθεση», ανέφερε.

Όπως τόνισε, τα σημαντικά μπλοκ στα τελευταία λεπτά έδωσαν στην Ελλάδα την ώθηση που χρειαζόταν για να βρει το γκολ της νίκης.

«Βγάλαμε δύο-τρία σημαντικά μπλοκ, αλλά και το τελευταίο που έβγαλε ο Σκουμπάκης στην τελευταία άμυνα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί: η άμυνα δίνει το καλύτερο κίνητρο για μία καλύτερη επίθεση», πρόσθεσε.

Πού αφιέρωσε το μετάλλιο ο Δημήτρης Νικολαΐδης

Ο διεθνής πολίστας αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο στους συμπαίκτες του, στην οικογένειά του και στους Έλληνες που βρέθηκαν στο Σίδνεϊ και δημιούργησαν ατμόσφαιρα έδρας.

«Το αφιερώνω, εννοείται, στους συμπαίκτες μου. Πρώτα απ’ όλα στην οικογένειά μου, που με στηρίζει από μικρή ηλικία. Και σε όλους τους Έλληνες που ήταν εδώ και μας έκαναν να ζήσουμε σαν να παίζαμε στην Αθήνα. Ήταν κάτι εξωπραγματικό και πανέμορφο για εμάς», είπε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι παρακολούθησαν τον τελικό από την Ελλάδα και στήριξαν την προσπάθεια της ομάδας.

«Δεν έχει σημασία το μέγεθος της χώρας, αλλά η καρδιά»

Όταν ρωτήθηκε πώς μία μικρή χώρα κατάφερε να νικήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έδωσε μία λιτή αλλά δυνατή απάντηση:

«Δεν έχει σημασία η δύναμη της χώρας ή το μέγεθος της χώρας, αλλά η καρδιά».

Μετά τον τελικό, οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους επικοινώνησε ήταν η σύντροφός του και οι γονείς του.

«Μίλησα με την κοπέλα μου, πρώτα απ’ όλα, με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Ήταν απερίγραπτη η χαρά τους. Δουλεύουν κι εκείνοι μαζί μου για αυτόν τον στόχο», ανέφερε.

Το μήνυμα του αρχηγού σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο αρχηγός της Εθνικής έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους απογοητεύονται ή σκέφτονται να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους.

«Το έχουμε βιώσει όλοι ως αθλητές: την απογοήτευση, το να φτάνεις στο τελευταίο σκαλί και να μην παίρνεις το χρυσό μετάλλιο. Όλα αυτά τα χρόνια το ζήσαμε», είπε.

«Το συστατικό της επιτυχίας ήταν ότι πιστέψαμε πολύ στους εαυτούς μας και στην ομάδα. Κάθε άνθρωπος που περνάει δύσκολα πρέπει να πιστέψει πολύ στον εαυτό του και σε αυτούς που τον στηρίζουν. Αυτό είναι το κλειδί για να ξεπεράσει το δύσκολο πράγμα που μπορεί να έρθει στη ζωή του», κατέληξε.