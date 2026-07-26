Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star

Ο αρχηγός της Εθνικής πόλο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Νικολαΐδης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 21:00 Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
26.07.26 , 20:50 Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
26.07.26 , 20:26 Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
26.07.26 , 20:19 Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
26.07.26 , 19:50 Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
26.07.26 , 19:00 Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»
26.07.26 , 17:52 Βερολίνο: Ισλαμιστική τρομοκρατία «δείχνει» η επίθεση στο Pride
26.07.26 , 17:47 Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
26.07.26 , 17:42 ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
26.07.26 , 17:24 Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
26.07.26 , 17:22 Ζήνα Κουτσελίνη: Απολαμβάνει τις βουτιές της στις παραλίες της Πάρου
26.07.26 , 16:58 Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: «Γεννιούνται φόβοι που δε φανταζόσουν ποτέ»
26.07.26 , 16:31 Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
26.07.26 , 16:00 Tα τέσσερα ζώδια με το υψηλότερο ΙQ
26.07.26 , 15:39 Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Tα τέσσερα ζώδια με το υψηλότερο ΙQ
Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις πρώτες σκέψεις και τα συναισθήματά τους μετά την ιστορική κατάκτηση του World Cup στο πόλο μοιράστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Στέλιος Αργυρόπουλος, και ο Δημήτρης Νικολαΐδης.

Οι δύο διεθνείς μίλησαν στον Σπύρο Λάμπρου λίγες ώρες μετά τη νίκη της Ελλάδας με 15-14 απέναντι στην Ουγγαρία, στον μεγάλο τελικό του Σίδνεϊ.

«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!

Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση στο πόλο ανδρών, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες του ελληνικού αθλητισμού. Σύμφωνα με τη World Aquatics, στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετείχαν οι οκτώ κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Το γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, διαμορφώνοντας το τελικό 15-14.

Στέλιος Αργυρόπουλος: «Θέλαμε πολύ καιρό αυτό το χρυσό»

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας εξήγησε ότι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αποτελούσε εδώ και χρόνια μεγάλο στόχο για τους διεθνείς.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το στοχεύαμε πολύ καιρό, θέλαμε ένα χρυσό μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία μας στο ανδρικό πόλο. Οπότε είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι και πολύ χαρούμενοι», ανέφερε.

Η Ελλάδα είχε φτάσει αρκετές φορές πολύ κοντά στην κορυφή, χωρίς να καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτή τη φορά, όμως, οι διεθνείς πίστεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ότι μπορούσαν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους.

Το «χρυσό» γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος

Ο Σπύρος Λάμπρου ζήτησε από τον Στέλιο Αργυρόπουλο να περιγράψει τι αισθάνθηκε όταν πέτυχε το καθοριστικό γκολ.

Παρά τη μεγάλη χαρά του, ο αρχηγός της Εθνικής αποκάλυψε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κοιτάξει το χρονόμετρο, καθώς η Ουγγαρία είχε ακόμη χρόνο για μία τελευταία επίθεση.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος. Όμως κοίταξα κατευθείαν τον χρόνο, γιατί είχαμε μία άμυνα να παίξουμε. Είχαμε 12 δευτερόλεπτα και ο αντίπαλος είχε αρκετό χρόνο. Οπότε, αν και χάρηκα, αυτομάτως είχα άγχος να βγάλουμε την άμυνα», είπε.

Δημήτρης Νικολαΐδης: «Παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον»

Ο Δημήτρης Νικολαΐδης εξήγησε ότι το μεγάλο όπλο της Εθνικής είναι η ενότητα και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους παίκτες, ιδιαίτερα όταν ένας αγώνας γίνεται δύσκολος.

«Θεωρώ ότι παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον, πρώτα απ’ όλα. Και μετά από τις άμυνες που βγάζουμε, γιατί όταν βγάζουμε μία άμυνα, αυτό μας δίνει κίνητρο να κάνουμε κάτι καλύτερο στην επίθεση», ανέφερε.

Όπως τόνισε, τα σημαντικά μπλοκ στα τελευταία λεπτά έδωσαν στην Ελλάδα την ώθηση που χρειαζόταν για να βρει το γκολ της νίκης.

«Βγάλαμε δύο-τρία σημαντικά μπλοκ, αλλά και το τελευταίο που έβγαλε ο Σκουμπάκης στην τελευταία άμυνα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί: η άμυνα δίνει το καλύτερο κίνητρο για μία καλύτερη επίθεση», πρόσθεσε.

Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star

Πού αφιέρωσε το μετάλλιο ο Δημήτρης Νικολαΐδης

Ο διεθνής πολίστας αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο στους συμπαίκτες του, στην οικογένειά του και στους Έλληνες που βρέθηκαν στο Σίδνεϊ και δημιούργησαν ατμόσφαιρα έδρας.

«Το αφιερώνω, εννοείται, στους συμπαίκτες μου. Πρώτα απ’ όλα στην οικογένειά μου, που με στηρίζει από μικρή ηλικία. Και σε όλους τους Έλληνες που ήταν εδώ και μας έκαναν να ζήσουμε σαν να παίζαμε στην Αθήνα. Ήταν κάτι εξωπραγματικό και πανέμορφο για εμάς», είπε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι παρακολούθησαν τον τελικό από την Ελλάδα και στήριξαν την προσπάθεια της ομάδας.

«Δεν έχει σημασία το μέγεθος της χώρας, αλλά η καρδιά»

Όταν ρωτήθηκε πώς μία μικρή χώρα κατάφερε να νικήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έδωσε μία λιτή αλλά δυνατή απάντηση:

«Δεν έχει σημασία η δύναμη της χώρας ή το μέγεθος της χώρας, αλλά η καρδιά».

Μετά τον τελικό, οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους επικοινώνησε ήταν η σύντροφός του και οι γονείς του.

«Μίλησα με την κοπέλα μου, πρώτα απ’ όλα, με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Ήταν απερίγραπτη η χαρά τους. Δουλεύουν κι εκείνοι μαζί μου για αυτόν τον στόχο», ανέφερε.

Το μήνυμα του αρχηγού σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο αρχηγός της Εθνικής έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους απογοητεύονται ή σκέφτονται να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους.

«Το έχουμε βιώσει όλοι ως αθλητές: την απογοήτευση, το να φτάνεις στο τελευταίο σκαλί και να μην παίρνεις το χρυσό μετάλλιο. Όλα αυτά τα χρόνια το ζήσαμε», είπε.

«Το συστατικό της επιτυχίας ήταν ότι πιστέψαμε πολύ στους εαυτούς μας και στην ομάδα. Κάθε άνθρωπος που περνάει δύσκολα πρέπει να πιστέψει πολύ στον εαυτό του και σε αυτούς που τον στηρίζουν. Αυτό είναι το κλειδί για να ξεπεράσει το δύσκολο πράγμα που μπορεί να έρθει στη ζωή του», κατέληξε.

Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
WORLD CUP
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΛεΜπρόν Τζέιμς
Αθλητικα
ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών: Χρυσό Μετάλλιο Στο World Cup
Αθλητικα
«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!
World Cup: Ελλάδα - Ιταλία
Αθλητικα
Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
Μπαρτσελόνα
Αθλητικα
Νίκη της Μπαρτσελόνα στον πρώτο φιλικό αγώνα της χρονιάς
Στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος
Αθλητικα
Η βόμβα ενεργοποιήθηκε: Στον Αυτοκράτορα ο Βασίλης Τολιόπουλος
Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ
Αθλητικα
Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ
Υποδοχή Ισπανίας στη Μαδρίτη
Αθλητικα
Μουντιάλ: Η Μαδρίτη «γκρέμισε» τα τείχη για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές
Οι όροι των ΗΠΑ στη διοργάνωση
Αθλητικα
Μουντιάλ: Τρελά έσοδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν τους όρους τους στη διοργάνωση
Γιάννης Αντετοκούνμπ στον Τελικό του Μουντιάλ
Αθλητικα
Μουντιάλ: Στο Νιου Τζέρσεϊ για τον Τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top