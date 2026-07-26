Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Μοναστηράκι, όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην καρδιά της Αθήνας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, απομάκρυναν κατοίκους και τουρίστες, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ειδικοί πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν το αντικείμενο.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο Μοναστηράκι, καταγράφοντας αποκλειστικές εικόνες από την επιχείρηση των Αρχών.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Απομακρύνθηκαν τουρίστες και έκλεισαν καταστήματα

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην πλατεία και δημιούργησαν κλοιό γύρω από το σημείο στο οποίο είχε βρεθεί η βαλίτσα. Παράλληλα, τοποθέτησαν διαχωριστικές κορδέλες και ζητούσαν από τον κόσμο να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, όταν το Μοναστηράκι και οι γύρω δρόμοι ήταν γεμάτοι επισκέπτες. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ενημερώσουν τους τουρίστες ακόμη και στα αγγλικά, προκειμένου να αδειάσει γρήγορα και με ασφάλεια η περιοχή.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, οι Αρχές ζήτησαν να εκκενωθούν και να κλείσουν τα καταστήματα που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αθηνάς και από τις δύο κατευθύνσεις.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά της πλατείας, ώστε να εμποδίσουν πολίτες και οχήματα να πλησιάσουν την ύποπτη βαλίτσα.

Στο σημείο πυροτεχνουργοί, Πυροσβεστική και ασθενοφόρο

Λίγο αργότερα έφτασαν στο Μοναστηράκι οι ειδικοί πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι άρχισαν να φορούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν και να εξετάσουν τη βαλίτσα.

Στην πλατεία βρίσκονταν επίσης πυροσβεστικά οχήματα, διασώστες και ασθενοφόρο, ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση σε περίπτωση που διαπιστωνόταν ότι το αντικείμενο ήταν επικίνδυνο.

Μέχρι τη στιγμή της ζωντανής σύνδεσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star δεν είχε γίνει γνωστό εάν είχε προηγηθεί κάποιο προειδοποιητικό τηλεφώνημα ή άλλη ειδοποίηση προς τις Αρχές. Επίσης, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για το εάν οι πυροτεχνουργοί θα προχωρούσαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Όπως μετέδωσε από το σημείο ο Βαγγέλης Γκούμας, συνεχώς έφταναν νέες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αστυνομικοί ζητούσαν επίμονα από πολίτες και τουρίστες να παραμείνουν πίσω από τις κορδέλες ασφαλείας.

Αρκετοί επισκέπτες παρακολουθούσαν από απόσταση την επιχείρηση και κατέγραφαν τις πρωτόγνωρες εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η πλατεία, η οποία λίγα λεπτά νωρίτερα ήταν γεμάτη κόσμο, άδειασε, καθώς οι Αρχές αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή το περιστατικό ως σοβαρό.

Μέσα σε περίπου δέκα λεπτά είχαν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι, είχαν εκκενωθεί τα καταστήματα και είχαν φτάσει στο Μοναστηράκι οι πυροτεχνουργοί, η Πυροσβεστική και οι διασώστες.

Η έρευνα των ειδικών θα έδειχνε εάν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο ή για μια βαλίτσα που είχε ξεχαστεί από κάποιον επισκέπτη.