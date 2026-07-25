Σε «πύρινο κλοιό» βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό παραμένει εκτός ελέγχου. Οι ισχυροί άνεμοι, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, κάνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μπαράζ εκκενώσεων οικισμών και χωριών για να προστατεύσουν τους κατοίκους, ενώ 20.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο σε ασφαλή σημεία.

🚨Selon la préfète, l’incendie en Gironde a atteint une ampleur inédite et progresse en direction de Bordeaux.



Courage à tous sur la zone, et faites bien attention à vous. pic.twitter.com/TYcFMK4Nai — 💤Lourau🇨🇵 (@Lourau20e) July 25, 2026

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 141.000 άτομα από τις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

Voir 110 000 personnes contraintes de quitter leur foyer est déchirant. Pensées et soutien à toutes les familles touchées par cette tragédie. 🇫🇷❤️ #Gironde #Incendie pic.twitter.com/tS070kuOYt — Idek Bélanger 🇫🇷 (@Idek621979361) July 25, 2026

Αυτόν τον μήνα, η θερμοκρασία έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο στους 32,2 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ακουιτανίας, η οποία είναι 7,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor.

Γαλλία: Εξερράγη φιάλη υγραερίου κοντά σε δημοσιογράφο στις φωτιές του Μπορντό

Η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς είναι αποπνικτική και γεμάτη κινδύνους, όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για όσους βρίσκονται εκεί για να καταγράψουν τα γεγονότα. Χαρακτηριστικό της επικινδυνότητας που επικρατεί στην περιοχή είναι ένα σοβαρό περιστατικό με ρεπόρτερ, που κάλυπτε ζωντανά τις εξελίξεις από το σημείο της καταστροφής. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, μια φιάλη υγραερίου που βρισκόταν εκτεθειμένη στις ανεξέλεγκτες φλόγες εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση. Η έκρηξη προκάλεσε πανικό, αναδεικνύοντας τις απρόβλεπτες παγίδες που κρύβει η λαίλαπα. Ευτυχώς, παρά τον άμεσο κίνδυνο και την αναστατώση, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Καταστροφικές πυρκαγιές και στη Μαδρίτη

Την ίδια στιγμή, το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Νότια και Δυτική Ευρώπη τροφοδοτεί παρόμοια εφιαλτικά μέτωπα και σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία, η περιοχή της Μαδρίτης και άλλες περιφέρειες δοκιμάζονται σκληρά από καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίνε μεγάλες εκτάσεις γης. Οι πυροσβέστες και στις δύο χώρες δίνουν γιγαντιαία μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να περιορίσουν τα μέτωπα προτού επεκταθούν περαιτέρω σε κατοικημένες ζώνες.

Spain has declared a state of emergency as wildfires continue to spread.



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Οι τοπικές αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας και να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς τις πληγείσες περιοχές. Η οικολογική και οικονομική καταστροφή διαγράφεται ήδη τεράστια, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση τις επόμενες ώρες, όσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εχθρικές.

🔥 Devastating #wildfires in #France #Spain force 220,000 evacuations



📍Southwestern France (near Bordeaux, Cap Ferret, Gironde & Landes and

📍Central Spain (west of Madrid & Ávila.

Evacuations: 200,000+ people forced to leave homes. Some escaped Cap Ferret by boat.



Area… pic.twitter.com/DA73Gstjzz — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 25, 2026