«Σαρώνει» Γαλλία και Ισπανία η πύρινη λαίλαπα: Μπαράζ εκκενώσεων περιοχών

20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.07.26 , 14:00 Η δύναμη της εκπνοής: Ένα μικρό μυστικό για μεγάλες αλλαγές
25.07.26 , 13:30 Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
25.07.26 , 13:25 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
25.07.26 , 13:24 «Σαρώνει» Γαλλία και Ισπανία η πύρινη λαίλαπα: Μπαράζ εκκενώσεων περιοχών
25.07.26 , 12:50 Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε τη συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας
25.07.26 , 12:27 Νίκη της Μπαρτσελόνα στον πρώτο φιλικό αγώνα της χρονιάς
25.07.26 , 12:20 Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος στο διαμέρισμά του
25.07.26 , 12:00 Tα ζώδια που ερωτεύονται λάθος ανθρώπους
25.07.26 , 11:58 Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του
25.07.26 , 11:30 Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης
25.07.26 , 11:22 Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
25.07.26 , 10:45 Έλλη Κοκκίνου: Πιο όμορφη από ποτέ στα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
25.07.26 , 10:00 Συνταγή για μία τέλεια καλοκαιρινή μακαρονοσαλάτα!
25.07.26 , 09:55 Βάσεις 2026: Οι σχολές με τις περισσότερες προτιμήσεις ως πρώτη επιλογή
25.07.26 , 09:35 Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν και drone των Χούθι
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
«Σαρώνει» Γαλλία και Ισπανία η πύρινη λαίλαπα: Μπαράζ εκκενώσεων περιοχών
Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με μπουρίνια - Οι 6 περιοχές σε Red Code
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος στο διαμέρισμά του
Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»
Tα ζώδια που ερωτεύονται λάθος ανθρώπους
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Manu Fernandez)
Πύρινη λαίλαπα στη Γαλλία / Reuters

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε «πύρινο κλοιό» βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό παραμένει εκτός ελέγχου. Οι ισχυροί άνεμοι, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, κάνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μπαράζ εκκενώσεων οικισμών και χωριών για να προστατεύσουν τους κατοίκους, ενώ 20.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο σε ασφαλή σημεία.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 141.000 άτομα από τις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

Αυτόν τον μήνα, η θερμοκρασία έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο στους 32,2 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ακουιτανίας, η οποία είναι 7,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor.

Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία - Με σκάφη απομακρύνθηκαν από το Καπ Φερέ

Γαλλία: Εξερράγη φιάλη υγραερίου κοντά σε δημοσιογράφο στις φωτιές του Μπορντό

Η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς είναι αποπνικτική και γεμάτη κινδύνους, όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για όσους βρίσκονται εκεί για να καταγράψουν τα γεγονότα. Χαρακτηριστικό της επικινδυνότητας που επικρατεί στην περιοχή είναι ένα σοβαρό περιστατικό με ρεπόρτερ, που κάλυπτε ζωντανά τις εξελίξεις από το σημείο της καταστροφής. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, μια φιάλη υγραερίου που βρισκόταν εκτεθειμένη στις ανεξέλεγκτες φλόγες εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση. Η έκρηξη προκάλεσε πανικό, αναδεικνύοντας τις απρόβλεπτες παγίδες που κρύβει η λαίλαπα. Ευτυχώς, παρά τον άμεσο κίνδυνο και την αναστατώση, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Καταστροφικές πυρκαγιές και στη Μαδρίτη 

Την ίδια στιγμή, το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Νότια και Δυτική Ευρώπη τροφοδοτεί παρόμοια εφιαλτικά μέτωπα και σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία, η περιοχή της Μαδρίτης και άλλες περιφέρειες δοκιμάζονται σκληρά από καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίνε μεγάλες εκτάσεις γης. Οι πυροσβέστες και στις δύο χώρες δίνουν γιγαντιαία μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να περιορίσουν τα μέτωπα προτού επεκταθούν περαιτέρω σε κατοικημένες ζώνες.

Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Γαλλία σε κατάσβεση πυρκαγιάς

Οι τοπικές αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών ασφαλείας και να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς τις πληγείσες περιοχές. Η οικολογική και οικονομική καταστροφή διαγράφεται ήδη τεράστια, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση τις επόμενες ώρες, όσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εχθρικές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΜΠΟΡΝΤΟ
 |
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΜΑΔΡΙΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot Αναχαίτισαν 2 Πυραύλους
Κοσμος
Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν και drone των Χούθι
Μυλωνάκης: Στο Σκαμνί Δύο Άτομα Για Την Υπόθεση Σάντη
Κοσμος
Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»
AI Εκτός Ελέγχου: Μοντέλο του ChatGPT Έκανε Μόνο Του Επίθεση
Κοσμος
Η AI ξέφυγε από τον έλεγχο: Μοντέλο του ChatGPT έκανε μόνο του επίθεση
Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»
Κοσμος
Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»
Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία - Με σκάφη απομακρύνθηκαν από το Καπ Φερέ
Κοσμος
Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία - Με σκάφη απομακρύνθηκαν από το Καπ Φερέ
Η Ελλάδα Λαμβάνει 118,2 Εκατομμύρια Ευρώ Στο Πλαίσιο SAFE
Κοσμος
Η Ελλάδα λαμβάνει 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE
Ιταλία: Εμπρηστές Έβαζαν Φωτιές Με Γάτες Για Προσάναμμα
Κοσμος
Εμπρηστές χρησιμοποιούσαν γάτες για να βάζουν φωτιές στην Ιταλία
Φωτιά Γαλλία
Κοσμος
Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Γαλλία σε κατάσβεση πυρκαγιάς
Βομβαρδισμός Ιράν από ΗΠΑ
Κοσμος
Ιράν: Βομβαρδίζεται για 11η συνεχή ημέρα από τις ΗΠΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top