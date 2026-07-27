Μακελειό σε φεστιβάλ στο Σιάτλ: Δύο νεκροί - Τραυματίστηκε 2χρονο παιδί

Συνελήφθη ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς

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Πηγή: Φωτογραφία AP (Lindsey Wasson)
Στιγμιότυπα από το σημείο της επίθεσης / Βίντεο AP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα 2χρονο παιδί, από ένοπλη επίθεση στο φεστιβάλ Bite of Seattle στο Σιάτλ.
  • Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Seattle Center κοντά στο Space Needle.
  • Η δήμαρχος Κέιτι Γουίλσον ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα κίνητρα της επίθεσης.
  • Μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο.
  • Η αστυνομία και το FBI έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για την έρευνα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν - ανάμεσά τους ένα 2χρονο παιδί - από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Σιάτλ των ΗΠΑ

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Seattle Center, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, το οποίο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ, δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από το σημείο, ενώ τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα παιδί δύο ετών, ενώ μία γυναίκα αρνήθηκε να διακομιστεί για νοσηλεία. Όλοι οι τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τραύματα στα άκρα και την κοιλιακή χώρα. 

 

 

Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, ανακοίνωσε ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου. 

 

 

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης. 

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγραφεί εκατοντάδες επισκέπτες να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τον χώρο μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. 

 

 

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς, ενώ αρκετοί άνθρωποι κατέφυγαν στο κατάστημα του Space Needle για να προστατευθούν. 

Μετά το περιστατικό αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες, στελέχη του FBI και ειδική ομάδα SWAT της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. 

Η δήμαρχος του Σιάτλ χαρακτήρισε την επίθεση «μια φρικτή πράξη βίας», σημειώνοντας ότι οι Αρχές θα διερευνήσουν πλήρως τα αίτια του μακελειού και θα ενημερώσουν το κοινό για τα ευρήματα της έρευνας. 

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