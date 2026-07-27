Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν - ανάμεσά τους ένα 2χρονο παιδί - από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Seattle Center, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, το οποίο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ, δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από το σημείο, ενώ τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα παιδί δύο ετών, ενώ μία γυναίκα αρνήθηκε να διακομιστεί για νοσηλεία. Όλοι οι τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τραύματα στα άκρα και την κοιλιακή χώρα.

🇺🇸 A mass shooting at Seattle Center in Seattle has left at least two people dead and five others injured.



Follow: @europa pic.twitter.com/i2LKvUcgpJ — Europa.com (@europa) July 27, 2026

Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, ανακοίνωσε ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου.

🚨#BreakingNews At least 6 people have been shot, including a child at the #Seattle Center near the Space needle. Early reports are one suspect is in custody with two additional suspects outstanding, at least one believed to be armed. This is a developing situation. pic.twitter.com/MnI2bAxBxb — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) July 27, 2026

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγραφεί εκατοντάδες επισκέπτες να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τον χώρο μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

🕹️ Dua orang tewas dan lima lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun:



- Dalam insiden penembakan massal yang terjadi di festival makanan Bite of Seattle di Seattle Center, Amerika Serikat



- Pada Minggu malam, 26 Juli 2026, Penembakan terjadi di dekat ikon kota… pic.twitter.com/zvhjQpFvoz — Global News (@NurSyahbana9) July 27, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς, ενώ αρκετοί άνθρωποι κατέφυγαν στο κατάστημα του Space Needle για να προστατευθούν.

Μετά το περιστατικό αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες, στελέχη του FBI και ειδική ομάδα SWAT της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Η δήμαρχος του Σιάτλ χαρακτήρισε την επίθεση «μια φρικτή πράξη βίας», σημειώνοντας ότι οι Αρχές θα διερευνήσουν πλήρως τα αίτια του μακελειού και θα ενημερώσουν το κοινό για τα ευρήματα της έρευνας.