Μια άκρως συγκινητική οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα με τους διαδικτυακούς της φίλους λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το σπίτι τους, στο οποίο η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, στέκεται δίπλα στη νεογέννητη εγγονή της και την κοιτάζει γεμάτη αγάπη, ενώ εκείνη κοιμάται ήρεμα.

Η εικόνα αποτυπώνει τη συγκίνηση και τη χαρά που έχει φέρει ο ερχομός του νέου μέλους στην οικογένεια, με την περήφανη γιαγιά να μην παίρνει τα μάτια της από τη μικρή.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σκορπίζοντας χαρά σε συγγενείς και φίλους.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, όπου την περίμενε η νέα οικογενειακή καθημερινότητα μαζί με τη νεογέννητη κόρη της, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον μεγαλύτερο γιο τους, Βασίλη.

Από την πρώτη στιγμή, τα αγαπημένα τους πρόσωπα βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους, απολαμβάνοντας τις μοναδικές στιγμές που χαρίζει ένα νεογέννητο μωρό. Ανάμεσά τους και η Μιράντα Πατέρα, η οποία φαίνεται να ζει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον ρόλο της γιαγιάς για ακόμη μία φορά.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα μπορεί να μην αποκαλύπτει το πρόσωπο της μικρής, ωστόσο καταφέρνει να μεταφέρει όλη τη ζεστασιά, την τρυφερότητα και την οικογενειακή ευτυχία που επικρατεί αυτές τις ημέρες στο σπίτι του ζευγαριού.

Μια εικόνα γεμάτη αγάπη, που δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες θετικά σχόλια από τους followers της.

