Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς τη Δευτέρα 8 Ιουνίου απέκτησαν τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους, γένους θηλυκού.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, το ερωτευμένο ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι του, με τον πρωτότοκο γιο τους, Βασίλη, να συναντά για πρώτη φορά τη νεογέννητη αδελφή του, η οποία από εδώ και πέρα θα γίνει η καλύτερη παρέα του.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά το εξιτήριο από το μαιευτήριο, η όμορφη μανούλα δήλωσε στις κάμερες:

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου… Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει…

Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα… Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση».

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησε μια ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram, μέσω της οποίας αποκάλυψε τα υπέροχα δώρα που έλαβε από τη Σίλια Κριθαριώτη για τη νεογέννητη κόρη της.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

«Ροζ φιόγκοι, μικροσκοπικά φορέματα και τόση αγάπη. Ευχαριστώ Σίλια Κριθαριώτη για αυτά τα όμορφα δώρα για το κοριτσάκι μας», έγραψε κάτω από το βίντεο που δημοσίευσε με τα χαριτωμένα ρουχαλάκια που έλαβε ως δώρο από τη διάσημη σχεδιάστρια.