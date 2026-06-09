Αργυρός - Νίκα: Αυτό είναι το όνομα που θα πάρει η κορούλα τους!

Η συγκινητική ανάρτηση του μαιευτήρα και το όνομα της μικρής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός καλωσόρισαν τη δεύτερη κόρη τους, την Μιράντα.
  • Το όνομα Μιράντα τιμά τη μητέρα της Αλεξάνδρας, Μιράντα Πατέρα.
  • Η γέννηση της Μιράντας συνέβη λίγες ημέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε εκφράσει την ανυπομονησία του για τον ερχομό της κόρης τους.
  • Η οικογένεια πλέον αποτελείται από τέσσερα μέλη, με τον Βασίλη να αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγάλου αδελφού.

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βιώνουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε να συμπληρώσει με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο και ευχήθηκε δημόσια στο ζευγάρι για τον ερχομό της κόρης τους.

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα», αποκαλύπτοντας παράλληλα και το όνομα που θα πάρει η νεογέννητη.

 

Όπως έγινε γνωστό, η μικρή θα ονομαστεί Μιράντα, τιμώντας τη μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα, Μιράντα Πατέρα. Πρόκειται για μια επιλογή που ακολουθεί την ελληνική οικογενειακή παράδοση, την οποία φαίνεται πως το ζευγάρι τηρεί με συνέπεια.

Άλλωστε, και ο πρωτότοκος γιος τους, ο μικρός Βασίλης, έχει πάρει το όνομα του πατέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή, γεγονός που δείχνει ότι η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιλέγουν να τιμούν τις οικογενειακές τους ρίζες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσα από τα ονόματα των παιδιών τους.

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η αποκάλυψη του ονόματος προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μιλήσει δημόσια για τον ερχομό της κόρης του, χωρίς ωστόσο να αφήσει να εννοηθεί ποιο όνομα είχαν επιλέξει.

Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό

«Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…», είχε δηλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής, εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία του για το νέο μέλος της οικογένειας.

Η γέννηση της μικρής Μιράντας ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα, τα οποία γιορτάστηκαν σε στενό κύκλο με αγαπημένους φίλους και συγγενικά πρόσωπα.

 

Σύμφωνα με όσα μοιράστηκαν οι καλεσμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βραδιά ήταν γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το γενέθλιο τραγούδι στη σύζυγό του, χαρίζοντάς της μια τρυφερή έκπληξη που καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους.

Λίγες ημέρες αργότερα, η οικογένεια είχε ακόμη έναν σημαντικό λόγο να γιορτάσει, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, σκορπίζοντας χαρά σε συγγενείς και φίλους.

Πλέον, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους, ενώ ο μικρός Βασίλης αναλαμβάνει τον νέο του ρόλο ως μεγάλος αδελφός. Με την άφιξη της μικρής Μιράντας, το ζευγάρι ανοίγει ένα νέο και ιδιαίτερα ευτυχισμένο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή, έχοντας πλέον δημιουργήσει την τετραμελή οικογένεια που ονειρευόταν.

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