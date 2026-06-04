Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό

Οι παιδικές φωτογραφίες με τα αδέλφια της, Νταίζη και Παναγιώτη

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Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της/ instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα γιορτάζει τα 28α γενέθλιά της σήμερα, λίγο πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Η γιορτή περιλάμβανε τούρτα έκπληξη και τραγούδι γενεθλίων από τον σύζυγό της, σε βίντεο που δημοσίευσε η Σήλια Κριθαριώτη.
  • Η τούρτα είχε ροζ στέμμα στην κορυφή και η Αλεξάνδρα εξέφρασε την ευχάριστη έκπληξή της.
  • Ο γιος τους, Βασίλης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ η Αλεξάνδρα είναι στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
  • Η αδελφή και ο αδελφός της ευχήθηκαν δημόσια για τα γενέθλιά της μέσω social media.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Αλεξάνδρα Νίκα, λίγο πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

 Αλεξάνδρα Νίκα στα γενέθλια του Κωνσταντίνου Αργυρού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Αλεξάνδρα Νίκα στα γενέθλια του Κωνσταντίνου Αργυρού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η σύζυγος του τραγουδιστή που γίνεται 28 ετών αναδημοσιεύει από το πρωί ευχές που δέχεται στα social media. Aνάμεσα σε αυτά, είδαμε την τούρτα έκπληξη, συνοδευόμενη από το τραγούδι των γενεθλίων με τη φωνή του συζύγου της, σε βίντεο που δημοσίευσε η Σήλια Κριθαριώτη.

Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη

Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη

Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί με άλλους καλεσμένους στο σπίτι της διάσημης Ελληνίδας σχεδιάστριας και μια έκπληξη περίμενε την εορτάζουσα. Μια τούρτα με ένα στέμμα σε ροζ χρώμα στην κορυφή έφτασε μπροστά της, με την ίδια να εκπλήσσεται ευχάριστα. 

Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Όλα αυτά, πριν τη γέννηση της κόρης τους, για την οποία μετρούν αντίστροφα. Ο γιος του ζευγαριού, Βασίλης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Πριν λίγες μέρες, στις 31 Μαΐου, είχε τα γενέθλιά του και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι.

Αργυρός: Το πάρτι για τα γενέθλιά του- Το φιλί με τη Νίκα & οι καλεσμένοι

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της αναδημοσίευσε και τα instastories της αδελφής της Νταίζης και του αδελφού της, Παναγιώτη. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό

«My forever best friend», έγραψε η αδελφή της, ποστάροντας μια φωτογραφία τους από όταν ήταν μικρές.

 

Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό

«Happy birthday», της ευχήθηκε ο αδελφός της, με μια επίσης παιδική τους φωτογραφία.

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