Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά

«Είδα τη ζωή μου να περνά μπροστά από τα μάτια μου», λέει ο διανομέας

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Πηγή: Φωτογραφίες: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο οδηγός μηχανής Αντώνης Γιώργης καταπλακώθηκε από σκαλωσιά στον Πειραιά κατά τη διάρκεια θεομηνίας.
  • Η κατάρρευση συνέβη σε κεντρικό δρόμο εν ώρα αιχμής, με πολλούς περαστικούς και οχήματα γύρω.
  • Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του και πανικοβλήθηκε όταν συνήλθε κάτω από τα συντρίμμια.
  • Περαστικοί βοήθησαν να απεγκλωβιστεί, θεωρώντας την επιβίωσή του θαύμα.
  • Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά τον εκκωφαντικό θόρυβο της κατάρρευσης.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν καταπλακώθηκε από τμήματα μεταλλικής σκαλωσιάς, σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά, περιγράφει αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα ο τραυματίας οδηγός μηχανής.

Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία

Η κατασκευή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας που έπληξε την Αττική, την ώρα που ο διανομέας φαγητού διέσχιζε με το μηχανάκι του τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα αιχμής, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τμήματα της σκαλωσιάς και μεταλλικές λαμαρίνες κατέληξαν στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντας τον οδηγό κάτω από τα συντρίμμια.

Οι κραυγές αγωνίας του, όπως έχουν καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, συγκλονίζουν. «Βοήθεια! Βοήθεια!», ακούγεται να φωνάζει, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή σπεύδουν προς το σημείο.

«Έχασα τις αισθήσεις μου – Όταν συνήλθα, πανικοβλήθηκα»

Ο Αντώνης Γιώργης, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του, μίλησε στον Βαγγέλη Γκούμα και περιέγραψε όσα συνέβησαν από τη στιγμή της κατάρρευσης.

Όπως είπε, έχασε αρχικά τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τη μεταλλική κατασκευή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι είχε συμβεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν.

«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήμουν», ανέφερε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά

«Σκεφτόμουν την οικογένεια, το παιδί και τη γυναίκα μου»

Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο, ο τραυματίας οδηγός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Όπως εξομολογήθηκε, εκείνα τα δευτερόλεπτα φοβήθηκε ότι μπορεί να μην κατάφερνε να βγει ζωντανός.

«Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο», είπε.

«Πραγματικά, πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος.

Περαστικοί σήκωσαν τις λαμαρίνες και τον απεγκλώβισαν

Καθοριστική ήταν η επέμβαση των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στο σημείο και έτρεξαν να βοηθήσουν. Ορισμένοι από αυτούς σήκωσαν τμήματα της μεταλλικής κατασκευής, επιτρέποντας στον εγκλωβισμένο οδηγό να συρθεί κάτω από τη σκαλωσιά και να βγει στον δρόμο.

«Ευτυχώς, ήρθαν κάποιοι έπειτα από λίγη ώρα. Δεν ξέρω πόση. Σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες και σιγά σιγά σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου. Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι μου και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο. Ήταν ένα θαύμα», περιέγραψε.

Παρά τον τρόμο και τον τραυματισμό του, ο οδηγός εξέφρασε την ανακούφισή του επειδή δεν υπήρξε κάποιος σοβαρότερος τραυματισμός. «Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά», είπε.

Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά

Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά

Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

Η κατάρρευση σημειώθηκε στην καρδιά του Πειραιά, ενώ στον δρόμο κινούνταν αυτοκίνητα και μηχανές. Κάτοικοι και περαστικοί περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή που η κατασκευή έπεσε στο οδόστρωμα.

«Αφήσαμε το αυτοκίνητο για να ανεβάσουμε τα πράγματα και ακούσαμε το “μπαμ”. Ευτυχώς, είχαν κατέβει τα μωρά», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα θεωρείται πραγματικά θαύμα, καθώς η βαριά μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε εν ώρα αιχμής, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα του κεντρικού δρόμου.

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