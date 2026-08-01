Φωτιά Στη Φωκίδα: Μήνυμα 112 Για Εκκενώσεις

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.