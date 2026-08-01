Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές

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Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Φωτιά Στη Φωκίδα: Μήνυμα 112 Για Εκκενώσεις
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στη Φωκίδα, περιοχή Σκάλωμα.
  • Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών: Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα.
  • Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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