Η χρωματική παλέτα του καλοκαιριού έχει ένταση, ιδανική για dressing up

Από juicy αποχρώσεις σαν καλοκαιρινά φρούτα, μέχρι ηλεκτρισμένους τόνους

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Δώστε καλλιτεχνική ένταση στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα και κάντε την πιο δυναμική

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Είτε αγαπάς τον μινιμαλισμό είτε πιστεύεις ότι ένα look δεν είναι ποτέ αρκετά τολμηρό, η αιώνια μάχη ανάμεσα στο quiet luxury και τον μαξιμαλισμό φαίνεται να φτάνει σε ένα νέο σημείο ισορροπίας. Οι τάσεις χρωμάτων για την Άνοιξη/Λαλοκαίρι 2026 έρχονται να αλλάξουν τους κανόνες, αφήνοντας πίσω τη διακριτική πολυτέλεια και ανοίγοντας χώρο σε μια πιο έντονη, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση αισθητική.

colors

Από το φρέσκο aqua blue μέχρι μια νέα, εκρηκτική εκδοχή του μωβ η χρωματική παλέτα που κυριάρχησε στα καλοκαιρινά catwalks επιβεβαίωσε ότι η μόδα θέλει ένταση. Οι κορεσμένες αποχρώσεις επέστρεψαν στο προσκήνιο αφήνοντας πίσω τους ουδέτερους τόνους που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κλασικά χρώματα εξαφανίζονται. Το μαύρο, το χακί και το navy παραμένουν σταθερές αξίες της γκαρνταρόμπας, μόνο που αυτή τη φορά συνυπάρχουν με αποχρώσεις που δεν περνούν απαρατήρητες το κατακόκκινο tomato red, το εκρηκτικό φούξια, το φωτεινό κίτρινο του ήλιου και. Η νέα σεζόν δεν αναζητά την αόρατη κομψότητα του «stealth wealth», αλλά μια πιο προσωπική, ζωντανή και αισιόδοξη προσέγγιση στο ντύσιμο.

Τα μαγιό που θα πρωταγωνιστήσουν στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα

Αν τα προηγούμενα χρόνια η μόδα μάς έμαθε τη δύναμη της απλότητας, το 2026 μας υπενθυμίζει τη χαρά του πειραματισμού. Η γκαρνταρόμπα μετατρέπεται σε έναν καμβά γεμάτο χρώμα, όπου οι έντονες αποχρώσεις δεν είναι απλώς επιλογές styling, αλλά τρόπος έκφρασης.

Statement pink

pink

Το ροζ αφήνει πίσω του την Barbie αισθητική και αποκτά μια πιο ώριμη, fashion-forward διάσταση. Η απόχρωση ανάμεσα στο φούξια και το ματζέντα αναβαθμίζει με κάθε εμφάνιση. Ένα σακάκι, ένα μεταξωτό top ή ένα ζευγάρι kitten heels σε αυτόν τον τόνο αρκούν για να ανανεώσουν ακόμη και τα πιο ουδέτερα σύνολα.

Cobalt Blue

blue

Γνωστό και ως Klein blue, από τον Γάλλο καλλιτέχνη Yves Klein που δημιούργησε τη χαρακτηριστική αυτή έντονη απόχρωση, το cobalt blue είναι το χρώμα που δεν περνά απαρατήρητο. Βαθύ, ηλεκτρισμένο και απόλυτα κορεσμένο, φέρνει μια καλλιτεχνική ένταση στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα και γίνεται η πιο δυναμική απάντηση στα ουδέτερα looks.

Δείτε όλες τις προτάσεις για έντινα χρώματα, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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