Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Γιορτή του Πατέρα

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς πρόσφατα υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.

Η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή μεγάλωσε, αφού μετά τον γιο τους, Βασίλη, το ζευγάρι κρατά πλέον στην αγκαλιά του και τη νεογέννητη κόρη του.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μέσω Instagram Story ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο γεμάτο συναίσθημα. Στη φωτογραφία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ποζάρει από πίσω, έχοντας στους ώμους του τον μικρό Βασίλη.

Πατέρας και γιος βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, ανάμεσα σε φοίνικες και δέντρα, σε μια τρυφερή στιγμή που αποτυπώνει τον ιδιαίτερο δεσμό τους.

Πάνω στη φωτογραφία, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε στα αγγλικά: «Happy Father's Day to the best dad our little angels could ever ask for», δηλαδή «Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να ζητήσουν οι μικροί μας άγγελοι», συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια καρδιά και κάνοντας tag τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να τιμήσει δημόσια τον σύντροφό της για τον ρόλο του ως πατέρα, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.