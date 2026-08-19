Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή αγκαλιά στην παραλία

Το καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τη Ναύπακτο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου απολαμβάνουν τρυφερή στιγμή στην παραλία της Ναυπάκτου.
  • Η Ρία κρατά τον Δημήτρη στην αγκαλιά της, δείχνοντας χαλαρές στιγμές μακριά από τις υποχρεώσεις τους.
  • Η απόδραση στη Ναύπακτο είναι μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, μετά από εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφία που αποτυπώνει τη χαρά και την ευτυχία τους.
  • Η Ρία συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε διάφορους προορισμούς.

Μια τρυφερή στιγμή στην παραλία της Ναυπάκτου μοιράστηκαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τους διάλειμμα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το ζευγάρι, η Ρία Ελληνίδου κρατά στην αγκαλιά της τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος έχει καθίσει στα πόδια της.

Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πόσο πιο πάνω απ΄την πίστα το θες;»

Full in love Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου

Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό, δείχνοντας να απολαμβάνουν τη χαλαρή στιγμή μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή αγκαλιά στην παραλία

Η σύντομη απόδραση στη Ναύπακτο ήρθε ως ένα μικρό διάλειμμα για το ζευγάρι, καθώς το φετινό καλοκαίρι έχει συνδυάσει τις διακοπές του με τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας σε διάφορους προορισμούς.

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή αγκαλιά στην παραλία

Μετά τις εξορμήσεις τους στα ελληνικά νησιά, η Ναύπακτος αποτέλεσε τον νέο σταθμό τους, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να κρατούν για λίγο στην άκρη το φορτωμένο πρόγραμμά τους και να χαλαρώνουν παρέα.

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