Μια τρυφερή στιγμή στην παραλία της Ναυπάκτου μοιράστηκαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τους διάλειμμα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το ζευγάρι, η Ρία Ελληνίδου κρατά στην αγκαλιά της τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος έχει καθίσει στα πόδια της.

Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό, δείχνοντας να απολαμβάνουν τη χαλαρή στιγμή μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η σύντομη απόδραση στη Ναύπακτο ήρθε ως ένα μικρό διάλειμμα για το ζευγάρι, καθώς το φετινό καλοκαίρι έχει συνδυάσει τις διακοπές του με τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας σε διάφορους προορισμούς.

Μετά τις εξορμήσεις τους στα ελληνικά νησιά, η Ναύπακτος αποτέλεσε τον νέο σταθμό τους, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να κρατούν για λίγο στην άκρη το φορτωμένο πρόγραμμά τους και να χαλαρώνουν παρέα.